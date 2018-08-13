На пересечении МКАД и Бесединского шоссе ограничат движение

В связи со строительством транспортной развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе будет ограничено движение, передает сетевое издание m24.ru. Так, с 15 августа 2018 года по 15 февраля 2019 года частично будет перекрыто движение на выезде из поселка Беседы на 21-м километре внешней стороны кольцевой дороги, под перекрытие с 19 августа по 30 сентября попадет и часть дороги на мосту Беседы – Братеево со стороны въезда в Москву, а с 26 августа по 30 сентября движение по одной полосе будет закрыто на 20-м километре МКАД от съезда с внешней стороны МКАД в поселок Беседы до съезда с внутренней стороны МКАД к автовокзалу "Южные ворота".
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