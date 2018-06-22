Многотонный грузовик устроил аварию на серпантине в Сочи

На горном серпантине недалеко от микрорайона Магри в Лазаревском районе Сочи грузовик DAF на повороте задел легковушку Toyota Camry, передает телеканал "360". В результате ДТП никто не пострадал. На месте аварии работают регулировщики, помогая участника дорожного движения разъехаться. Тем не менее, на дороге образовалась многокилометровая пробка.
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