Многотонный грузовик устроил аварию на серпантине в Сочи

На горном серпантине недалеко от микрорайона Магри в Лазаревском районе Сочи грузовик DAF на повороте задел легковушку Toyota Camry, передает телеканал "360". В результате ДТП никто не пострадал. На месте аварии работают регулировщики, помогая участника дорожного движения разъехаться. Тем не менее, на дороге образовалась многокилометровая пробка.