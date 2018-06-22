Дерзкий водитель влетел в колонну детей на пешеходном переходе

На перекрестке улиц Логунова и Федорова в Тюмени дети организованной колонной переходили дорогу, передает портал nashgorod.ru. За безопасностью следили взрослые с красными флажками в руках. Водитель иномарки Toyota решил не ждать, когда все ребята успеют пройти, выехал на полосу для встречного движения и буквально влетел в колонну. К счастью, некоторые успели пробежать перед машиной лихача, другие остались на тротуаре. Происходящее снял на видео водитель машины, ожидающий прохода колонны на встречном направлении движения.
Катастрофа спустя месяц после открытия
Актриса изменилась до неузнаваемости
Местные жители стали свидетелями трагедии
Девушка загорала на пляже