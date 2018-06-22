Дерзкий водитель влетел в колонну детей на пешеходном переходе

На перекрестке улиц Логунова и Федорова в Тюмени дети организованной колонной переходили дорогу, передает портал nashgorod.ru. За безопасностью следили взрослые с красными флажками в руках. Водитель иномарки Toyota решил не ждать, когда все ребята успеют пройти, выехал на полосу для встречного движения и буквально влетел в колонну. К счастью, некоторые успели пробежать перед машиной лихача, другие остались на тротуаре. Происходящее снял на видео водитель машины, ожидающий прохода колонны на встречном направлении движения.