В центре Москвы водитель иномарки сбил женщину

Вечером 12 января в центре Москвы водитель совершил наезд на пешехода. Авария произошла на Большой Переяславской улице.

"Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после ДТП ее госпитализировали", – сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются, передает агентство городских новостей "Москва".