Россиянам показали новую "ГАЗель"

ГАЗ представила новые модели "Газель-next". Презентация состоялась на выставке "Комтранс-2017", где собрались производители коммерческого транспорта.

Новые "ГАЗели" обладают повышенной грузоподъемностью – теперь они могут перевозить 2,6 тонны груза. Предельная нагрузка предыдущих моделей всего полторы тонны. Вес самой машины увеличился до 4,6 тонны. Для того чтобы эффективность управления новой версии не пострадала, ее оснастили дисковой тормозной системой и новым задним мостом.

Стал "сильнее" и среднетоннажник "ГАЗон". Его полная масса теперь составляет десять тонн, а максимальная грузоподъемность – шесть. Повышенная грузоподъемность дает возможность освоить и выпуск низкопольного микроавтобуса, рассчитанного на 20 – 25 пассажиров. И сам микроавтобус, и бортовая версия новой "ГАЗели" были показаны на "Комтрансе".

Помимо новых серийных моделей на стенде "ГАЗа" были представлены и концепты. Производители показали свою версию вездехода-амфибии, построенную на базе "Соболя". Создатели утверждают, что машине не будут помехой ни болота, ни снега, ни даже водные препятствия: она сможет форсировать реки и озера с тонной груза на борту. Клиренс нового "внедорожного монстра" увеличился до целых 53 сантиметров.

"Это машины, которые должны вызывать эмоции, – поясняет президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин. – У нас уже есть внедорожная линейка – "Соболь 4х4", призер ралли-рейдов, "Урал NEXT", разрабатывается новое поколение среднетоннажного вездехода "Садко NEXT". Прототипы, представленные на "Комтрансе", дополнят гамму нашей полноприводной техники".