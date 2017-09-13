Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки

Жители одного из жилых домов города Бийска стали свидетелями весьма необычного романтического жеста мужчины по отношению к своей девушке. Рано утром сибиряк решил порадовать любимую автомобилем, который поднял на пятый этаж.

Инцидент произошел в семь утра возле пятиэтажного дома в городе Бийске. Еще не совсем проснувшиеся местные жители были шокированы, увидев на уровне пятого этажа подвешенную на кране "газель", сообщается в группе "Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

При этом, подъем машины сопровождался очень громкой музыкой, рассказали очевидцы. Позже выяснилось, что таким оригинальным образом мужчина преподнес подарок своей девушке, передает Life.ru. Как видно на снимках, влюбленный романтик изрядно постарался и даже украсил "газель" красными шариками.

Разгневанные этим поступком жители дома немедленно вызвали полицию. Позже в соцсетях "засветилась" и сама девушка, для которой все это и было спланировано. Девушка уточнила, что таким образом ее молодой человек поздравил ее с днем рождения. "Завидуйте молча", – написала она недовольным пользователям.

После именинница выразила благодарность всем тем, кто помог ее парню организовать "неординарный сюрприз". "Спасибо соседям, которые вызвали полицию, с их участием все оказалось гораздо интереснее. Все живы-здоровы, я в приятном шоке", – добавила она.