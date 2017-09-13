Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки

Ургант довел Соловьева Развод Бледанс Страсти вокруг "Матильды" Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
партнеры
Среда 13 сентября
Лента новостей
18:46
Новый iPhone обрушил цены на предыдущие
18:16
На Красной площади ищут бомбу
18:15
Волочкова удивила странным танцем (видео)
18:13
Неожиданный эффект голодания
18:01
Уильямс показала рожденную от армянина дочь
17:55
Кто победил на выборах-2017
17:45
Почему обессиленная Клинтон напала на Путина
17:34
Хакамада рассказала о свадьбе особенной дочери
17:28
5 самых ожидаемых сериалов осени
17:17
Трио Авишаи Коэна выступит в Москве
17:07
Володин: Мой кандидат – Владимир Путин
16:49
На севере Москвы рухнула монтажная люлька с человеком
16:36
Педофил охмурил мать-героиню ради детей
16:33
Эксперты ожидают от Госдумы принятия "народных" законов
16:27
Юлия Меньшова: Гарантий и стабильности вообще нет
16:26
Банковская тайна ушла в прошлое
16:20
Леонтьев ушел в отрыв из-за бурной ночи с Киркоровым
16:17
В Москве угрожают взорвать четыре ТЦ и три вокзала
16:09
Порнозвезда-трансгендер устала от студентов
16:09
Киев признал беспредел Саакашвили пустяком
15:59
63-летняя Вайкуле восхитила танцем живота
15:58
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Алeшино
15:27
Найден простой способ избавиться от диабета
15:11
Вика Боня сделала неожиданное заявление о муже
15:04
Огромный баскетболист решил стать "гимнасткой" (видео)
14:59
Сколько денег нужно россиянам для счастья
14:45
Ургант и Соловьев втянули в скандал Стоянова
14:44
Немецкий журнал ответил за грязную ругань в адрес Путина
14:42
У Мединского сдали нервы из-за травли "Матильды"
14:35
Басков высмеял внука Пугачевой
14:28
Лицо Федоровой сравнили со стопкой блинов
14:25
Стоит ли гоняться за валютой
14:22
Девушка устроила заезд по встречке на трассе М-11 (видео)
14:12
Эрдоган оправдался перед Трампом за сделку с Путиным
14:10
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
14:08
Владельцы кошек рискуют заболеть раком мозга
13:58
Маньяк-лизун надругался над спавшей в своем доме москвичкой
13:53
Под Москвой водитель Jaguar погиб в аварии с лосем
13:46
Юлия Высоцкая проводит ночи с близким другом
13:36
Звезда "Дома-2" в шоке от подлой измены любимого
13:35
На западе столицы загорелся торговый центр
13:34
Москва заиграла новыми красками
13:25
Кому выгодна истерия вокруг "Матильды"
13:14
Как мошенники узнают телефонные номера
13:13
Модель стала директором Белого дома
12:58
Россия изобличила хитрость Лукашенко и Назарбаева
12:54
Колдун Бесов: После вспышек на Солнце начнется самое страшное
12:44
Галкин о возвращении Малахова на Первый канал
12:26
Порошенко увидел "безвозвратную потерю" России
12:22
Ведущий напал с ножницами на коллегу в прямом эфире (видео)
12:00
Газманов выжал из возбужденного Киркорова все соки
11:51
Террористы подняли на уши всю Россию
11:48
Госдума повысит политический статус молодежи
11:45
Частый секс спасет от слабоумия
11:40
Странная семья Владимира Машкова
11:37
Володин обозначил Госдуме приоритеты
11:34
В Петербурге водитель протаранил остановку с людьми (видео)
11:34
На Первом канале открестились от "помета" Урганта
11:30
Суд признал "Трансаэро" банкротом
11:24
Ураганная дипломатия
11:15
Известный певец покинул Москву после жестокого избиения
11:13
Предатель Родченков внезапно отказался "стучать" на Россию
11:08
Раскрыт секрет "живучести" якутов
10:59
В Москве задержали замглавы ФСИН
10:57
Преобразившаяся Варнава стала неузнаваема
10:35
В Москве завершилось благоустройство 100 улиц и площадей
10:29
Соловьев отреагировал на угрозу Урганта
10:27
Невеста звезды КВН умерла от рака груди
10:02
Саакашвили пропал без вести под покровом ночи
10:01
Расставшаяся с мужем Бледанс сделала заявление
09:56
В России пересчитали больных детей
09:51
В Московском зоопарке родился детеныш кошачьей акулы
09:36
Отец простил Эрнста после известия о беременности Малышевой
09:21
WADA "очистило" от допинга 95 российских атлетов
09:19
Сотрудники McDonald's рассказали об обмане клиентов
09:14
В пруду на севере Москвы нашли труп мужчины
09:05
Киркоров не удержался на ногах перед Аллегровой
08:54
Андреева столкнулась с бывшей возлюбленной Бондарчука
08:52
Андрей Ургант вмешался в скандал с "соловьиным пометом"
08:37
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
08:34
53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа
08:31
Презентация нового iPhone обернулась фиаско
08:17
Трамп хамски отверг дружбу с Россией
07:54
В центре Москвы мужчина открыл стрельбу
22:22
У собора Саграда Фамилия в Барселоне ищут бомбу
22:11
На презентации Apple показали новые iPhone
22:03
У Шепелева набросились на последнего мужа Натальи Лагоды
22:01
После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
21:37
Порошенко высмеяли за нелепый пиар с борщом
21:31
Дочь избивала певицу Миансарову
21:17
Волне телефонного терроризма в России нашли неожиданное объяснение
21:09
В Москве заступившемуся за девушку прохожему выстрелили в голову
20:58
Липницкая забыла про Тутберидзе
20:28
Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз
20:18
Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию
20:14
В работе сервисов Google произошел сбой
20:05
Apple презентует новинки (видео)
19:50
В здание Федерации еврейских общин в Москве бросили коктейль Молотова
19:34
Братья Путин и Шойгу живут в деревне
19:26
Нарушившие финскую границу любители селфи отделались штрафом
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Капризная Дана Борисова довела Леру Кудрявцеву (видео)
63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать
Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию
Ургант и Соловьев втянули в скандал Стоянова
Регионы

Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки

Фото: wikipedia.org
Жители одного из жилых домов города Бийска стали свидетелями весьма необычного романтического жеста мужчины по отношению к своей девушке. Рано утром сибиряк решил порадовать любимую автомобилем, который поднял на пятый этаж.
прочитано 618 раз

Инцидент произошел в семь утра возле пятиэтажного дома в городе Бийске. Еще не совсем проснувшиеся местные жители были шокированы, увидев на уровне пятого этажа подвешенную на кране "газель", сообщается в группе "Бийск" в социальной сети "ВКонтакте". 

ПО ТЕМЕ

Девушка отвергла жениха на глазах у стадиона

Девушка настояла на браке с помощью 900 такси

Воры на автокране украли памятник Ленину

При этом, подъем машины сопровождался очень громкой музыкой, рассказали очевидцы. Позже выяснилось, что таким оригинальным образом мужчина преподнес подарок своей девушке, передает Life.ru. Как видно на снимках, влюбленный романтик изрядно постарался и даже украсил "газель" красными шариками. 

Разгневанные этим поступком жители дома немедленно вызвали полицию. Позже в соцсетях "засветилась" и сама девушка, для которой все это и было спланировано. Девушка уточнила, что таким образом ее молодой человек поздравил ее с днем рождения. "Завидуйте молча", – написала она недовольным пользователям. 

После именинница выразила благодарность всем тем, кто помог ее парню организовать "неординарный сюрприз". "Спасибо соседям, которые вызвали полицию, с их участием все оказалось гораздо интереснее.  Все живы-здоровы, я в приятном шоке", – добавила она.  

13 сентября 2017, 13:36

комментарии

Политика

Немецкий журнал ответил за грязную ругань в адрес Путина
Госдума повысит политический статус молодежи
Чем займется Госдума в осеннюю сессию
Саакашвили пропал без вести под покровом ночи

Шоу-бизнес

Волочкова удивила странным танцем (видео)
Леонтьев ушел в отрыв из-за бурной ночи с Киркоровым
63-летняя Вайкуле восхитила танцем живота
Вика Боня сделала неожиданное заявление о муже

Проишествия

Маньяк-лизун надругался над спавшей в своем доме москвичкой
Террористы подняли на уши всю Россию
В Петербурге водитель протаранил остановку с людьми (видео)
Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки

Lifestyle

У Мединского сдали нервы из-за травли "Матильды"
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Шоу-бизнес

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь

Певец огорчен тем, что не получилось уговорить наследницу покинуть опасный район

Шоу-бизнес

53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа

Певица призналась, что не обошлась без помощи близкого друга
Шоу-бизнес

Хакамада рассказала о свадьбе особенной дочери

Политик не знает, чем закончится роман Марии
Шоу-бизнес

Волочкова удивила странным танцем (видео)

Балерина потеряла чувство ритма

Гороскоп

После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой

Фоторепортажи

Модель стала директором Белого дома
Киркоров не удержался на ногах перед Аллегровой
Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса
Жуткие последствия урагана "Ирма"

Спорт

Предатель Родченков внезапно отказался "стучать" на Россию
WADA "очистило" от допинга 95 российских атлетов
Липницкая забыла про Тутберидзе
Чемпиона Европы из России жестко наказали за майку с Путиным

Регионы

Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru