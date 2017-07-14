УАЗ рассекретил убийцу "Газели"

Ульяновский автомобильный завод рассекретил информацию о новом коммерческом грузовике – "полуторке" УАЗ "Профи". К дилерам прямой конкурент "Газели" попадет уже в сентябре по очень привлекательной цене.

Производство и продажа нового грузовика от УАЗ начнутся уже в сентябре 2017 года. На заводе позиционируют "Профи" как прямого конкурента "Газели", способного потеснить в этой нише главного производителя современных "полуторок" (грузовиков грузоподъемностью в 1500 килограммов) – нижегородский завод ГАЗ, сообщает пресс-служба ООО "УАЗ".

По информации производителя, новый коммерческий УАЗ будет доступен в двух комплектациях. В стандартной грузовик получит АБС, подушку безопасности, электростеклоподъемники, центральный замок, "теплые" наружные зеркала с электрорегулировкой. В комплектации "Комфорт" к перечисленным базовым функциям добавятся кондиционер, сигнализация, противотуманные фары, водительское сиденье с регулировкой, автозвук с двумя динамиками и чтением MP3 и USB-входом, обогрев сидений и лобового стекла и аккумулятор повышенной емкости.

Опционально будут доступны парктроник, мультимедийная система с экраном диагональю семь дюймов и навигационная система. Комплект "Стандарт" поступит в продажу по цене 649 тысяч рублей, "Комфорт" – 699 тысяч, то есть всего на 50 тысяч дороже.

"Многолетний опыт работы позволяет нам создавать автомобили, специально адаптированные для нужд малого и среднего бизнеса с учетом дорожных условий России", – подчеркнул генеральный директор ООО "УАЗ" Вадим Швецов.

Ранее в Сеть просочились частные фотографии нового грузовика, сообщали Dni.Ru. На снимке была изображена утяжеленная версия УАЗов семейства "Карго". Ее вес составит 3,5 тонны, длина – 5,94 метра, высота колесной базы – 3,5 метра. По сообщениям источников, "Профи" будет оснащен бензиновым двигателем ЗМЗ-409 мощностью 143 лошадиные силы.