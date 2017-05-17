В Сеть просочилось фото нового УАЗ "Профи"
Новая версия грузовика предназначена для прохождения испытаний в Вооруженных силах России, передает Ex-Roadmedia. Примечательно, что на снимке изображена единичная модель военного автомобиля, так как его серийное производство на заводе еще не налажено. Об этом свидетельствует отсутствие зеркал и шильдиков с названием.
Видимые детали грузовика также подтверждают, что на снимке изображен именно УАЗ "Профи". В частности, эта версия автомобиля обладает характерными задними рессорами и ступицами на шести болтах.
Отметим, что "Профи" не является концептуально новым грузовиком концерна УАЗ. Изображенная на снимке машина – утяжеленная версия автомобилей семейства "Карго". Ее вес составит 3,5 тонны, длина – 5,94 метра, высота колесной базы – 3,5 метра. "Профи" будет оснащен бензиновым двигателем ЗМЗ-409 мощностью 143 лошадиные силы, передают "Госновости".
Армейский #УАЗ Profi показался на фото https://t.co/xfO6pcncyx#авто,#новости,#автоновости pic.twitter.com/Yjj0RXMEJ3— Евгений Непряхин (@Sema78_Ua) 17 мая 2017 г.
Ранее в Сети появилась фотография гражданской версии нового грузовика. Отметим, что автомобили поступят в продажу в дилерские центры уже в начале июня 2017 года. Ориентировочная стоимость УАЗ "Профи" составляет 800-900 тысяч рублей.
Новый грузовик «УАЗ» получил название Profi https://t.co/m2npyrcVkR pic.twitter.com/2bT1vCTUgc— УЛПРЕССА (@ulpressa) 12 мая 2017 г.
Напомним, 15 мая стало известно, что "АвтоВАЗ" отозвал почти 4,5 тысячи автомобилей Lada Kalina и Granta Sport. Причиной такого решения компании стало перетирание топливной трубки тросом сцепления. Владельцам машин, проданных с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день, бесплатно установят защитную облицовку, передает РИА Новости.
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