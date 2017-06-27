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Какие богатства можно найти на помойке

Фото: GLOBAL LOOK press/Semen Likhodeev
"Не на помойке нашли" – так часто говорят о предметах, а иногда и о людях, стараясь подчеркнуть их ценность. Dni.Ru решили рассказать о вещах, найденных на помойке, мусорных богатствах, которые доставляют радость коллекционерам и приносят выгоду "поисковикам".
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Новость последней недели – свалку в Балашихе наконец закрыли. Кошмарный вид и отвратительный запах давно надоели местным жителям. Свалка гнила, дымилась, воняла, но, как это ни странно, приносила некоторым гражданам неплохой доход.

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30% мусора на полигоне – пищевые отходы. И ковыряться в них неприятно. Но может случится так, что старания будут вознаграждены сторицей. В выброшенных вещах можно откопать довольно-таки интересные штучки. А отдельные предметы могут принести неплохой доход.

Конечно, редкости попадаются нечасто. На помойке много старой советской мебели. Мало кто из бывших владельцев знает, что она из массива дуба или ореха. Потому что выглядит она как рухлядь. Если собрать много таких обломков – можно их неплохо продать. Кубометр массива дуба продается за 30 тысяч рублей, а ореха – за 60 тысяч.

Фото: Dni.Ru Швейные машинки любых видов и запчасти к ним

На полигонах много сломанной техники. Люди выкидывают компьютеры и неработающие телевизоры. А предприимчивые граждане собирают выброшенные мониторы и системные блоки, разбирают по частям и несут в скупку. Можно найти старую одежду, битую посуду. И, самое главное, среди всего этого хлама реально отыскать очень интересные, а порой совсем не дешевые вещицы. Практически все более-менее приличные находки с помоек продаются на блошиных рынках, таких как "Салтыковка".

Dni.Ru поинтересовались у завсегдатаев "блошки", сколько можно заработать на мусоре

Андрей Анатольевич – вольный торговец-старьевщик – рад тому, что закроют помойку в Балашихе: "Хоть свободно проехать можно будет". Он вообще уверен, что сейчас найти на помойках что-то ценное практически невозможно. Это редкость и большая удача. Лет семь назад он ходил в пункт приема макулатуры как на работу. В неделю находил 3-4 антикварных книги в нормальном состоянии, а не оборвыши (когда нет обложки или листов). Теперь не ходит. Основной более или менее нормальный товар собирают дворники, когда разбирают квартиры при переездах. Все найденное заносят в подвал – потом сдают оптом. Он у них и покупает.

Фото: Dni.Ru Андрей Анатольевич , вольный торговец-старьевщик

"А ходить самому, конечно, можно, – говорит продавец, – но во-первых, надо хорошо разбираться, а во-вторых, успеть опередить конкурентов. Вот сейчас, например, приехала бригада из Киргизии, так у них дети даже фантики выгребают – все в макулатуру сдают. Я на большие помойки – в тех же Кузьминках – раньше за упаковкой ходил. Из магазинов коробки выкидывают – так можно было найти, сейчас и этого нет. Выгодный ли бизнес? Ну не знаю. Иногда, конечно, попадается. Вот, например, смотри что выкидывают".

Фото: Dni.Ru

Андрей достает из закромов двое часов. Оба циферблата – швейцарские. Причем одни часы – наградные. С памятной надписью – "офицеру … за долгую службу".  "Обидно, – говорит он, – это ведь после войны вручали. Человек заслужил, а родственникам вообще все равно. Все выбрасывают. Так нельзя". Но тем не менее, раз выбросили и никому не нужно – можно продать. Такие часы стоят порядка 5000 рублей.

Фото: Dni.Ru

Практически все, чем торгует Андрей – с помойки. Он особо товар не разбирает. Просто рассортировывает по коробкам. Значки – со значками. Бусы – с бусами. Часы – с часами. Его личное увлечение – старые книги. Но продавать приходится все. Среди груды мелочи попадаются и настоящие раритеты. Покупатели, зная это, приходят к Андрею регулярно. Работает ранок только по субботам и воскресеньям – и не близко. Вот раз в неделю и приезжают искать богатства. Куда дальше попадает купленный здесь товар – неизвестно. Может быть, в антикварные салоны. Может, в личные коллекции. Единственное, что советует Андрей Анатольевич: "Все, что купил – обработай сначала хотя бы водкой – а то ведь на помойке нашли".

Фото: Dni.Ru

Здесь, на "блошке", многие работают в перчатках. Не для того, чтобы, как в музее, ценность экспоната не нарушить, а чтобы не испачкаться или еще хуже – чем-нибудь не заразиться. У Натальи Ивановны – исключительно фарфор. Разного качества и разного времени. В основном свой, из дома. Но бывает, и она покупает у того, кто приносит. Она вообще не уверена, что со свалки.

Фото: Dni.Ru

"Я ведь не спрашиваю. Подойдет бабка какая-нибудь, а иногда и парень молодой – надо? Если цена устраивает – беру. Закон рынка, если знаю, что продам – конечно, возьму", -  рассказывает она.

Фото: Dni.Ru Дядя Боря

Спрашиваю пожилого мужчину, у которого на покрывале вполне приличные старые керосиновые лампы, самовары и прочая жестяная утварь – можно ли заработать на "помоечных сборах"? Дядя Боря, как он представляется, обижается: "Во-первых, сам я по помойкам не хожу. Кто это вам нарассказывал? А деньги заработать? Много тут миллионеров видите? Дай бог на хлеб наскрести! Не от хорошей жизни вся эта торговля. Вот при СССР у меня пенсия была бы 132 рубля, сегодня это 86 тысяч – хорошие деньги, я разве бы торговал? А то вон бабка сегодня целый день стояла – так никто ничего не купил. Мы ей сбросились, кто сколько мог – чтобы неделю до следующего рынка было на что поесть…"

Вот такой вот бизнес. Ненадежный…

Фото: GLOBAL LOOK press/Semen Likhodeev

Но есть и здесь настоящие "акулы". Это не одинокие старики, и не вольные торговцы. Они приезжают на "Газелях", битком забитых барахлом. Это и старая одежда, и потертые предметы быта. Продавец попросил имени не называть, но сказал, что все это собирается бригадами на свалках и отправляется в перевалочный пункт, а торговцы приезжают и забирают оптом – на вес.

Фото: Dni.Ru

Нашлись люди, которые попытались сделать "помоечный бизнес" цивилизованным. И предложили жителям сразу нескольких городов не выбрасывать ненужные вещи, а позвонить им. Приедут, все заберут и вывезут абсолютно бесплатно. И старую мебель, и домашний хлам, и посуду. Назвали свой проект соответственно – "Свалка".

Граждане избавляются от всех ненужных предметов, вообще не доходя до помойки. А вывезенные вещи собирают на складе, где все разбирается, моется, дезинфицируется кварцеванием, а потом продается. Сотрудник "Свалки" Ирина уверена, что часто люди вообще не понимают, что выбрасывают и отдают, например, "кузнецовские" старинные чашки или другие раритеты. Правда, она убеждена, что сейчас подобное случается чрезвычайно редко. Но закон один – что для одних хлам, то для других ценность.

Покупать старье, как ни странно, приходит очень много молодежи. Покупают виниловые диски, прикольную одежду ищут. Люди постарше приходят за книгами. Молодые родители – за игрушками. Продается все, и каждая вещь находит своего хозяина. Но поскольку цель проекта благотворительная, дело это не очень выгодное. Зато, по мнению Ирины, интересное и приятное: "Приходят люди и радуются, говорят, как тут у вас интересно. Сколько всего разного. И покупатели – люди необычные, неординарные. Поговорить с ними всегда интересно".

Фото: Dni.Ru

Как выяснилось, не все, что находится на помойке, является мусором. Но к вечеру даже на блошином рынке остается много вещей, так и не нашедших хозяина. И весь хлам вновь сваливают в контейнеры неподалеку. Казалось бы – мусор от мусора…Так нет! И здесь еще неуемные граждане умудряются найти что-то ценное. В основном – книги. Которые сегодня совсем никому не нужны… Такой вот круговорот мусора в природе.

Фото: Dni.Ru

Автор: Татьяна Туманова27 июня 2017, 21:41

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