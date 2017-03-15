Авария с фурой парализовала МКАД

На 1-м километре МКАД, в районе шоссе Энтузиастов, утром 15 марта произошла крупная авария. Фура столкнулась с тремя легковыми автомобилями и опрокинулась на бок.

В результате ДТП образовалась огромная пробка. В аварии пострадал один человек, сообщает "Газета.ru". На месте происшествия работают правоохранители.