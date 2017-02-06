Под Москвой водитель автобуса упал в обморок за рулем

В Подмосковье водитель автобуса потерял сознание во время движения по маршруту Чехов – Алачково. Мужчина почувствовал недомогание, когда подъехал к остановке.

Автобус покатился назад из-за того, что водитель не мог нажать педаль тормоза. "Люди бросились к водительскому месту и смогли сами остановить автобус", – цитирует Life.ru одного из пассажиров.