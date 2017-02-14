"Ясновидящий" журналист предсказал аварию в прямом эфире
В прямом эфире журналист рассказывал об аварии, случившейся ранее в этот день в штате Параиба. Мужчина произнес слова: "Как это произошло? Посмотрим", указав именно на место, где через несколько секунд перевернулся мотоцикл, передает The Mirror. Однако это нисколько не смутило корреспондента, и он продолжил вести репортаж. Пользователи Сети в комментариях под роликом назвали хладнокровного репортера "ясновидящим".
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