В Москве угнали уборочную машину за 6 миллионов

В Южном Тушино в Москве два злоумышленника угнали уборочную машину, стоимость которой составляет шесть миллионов рублей. Через несколько часов они явились в отделение полиции и признались в содеянном. Мужчины бросили машину недалеко от того места, откуда угнали ее.

Правонарушителями оказались уроженцы Пензенской области.Их отпустили под подписку о невыезде, передает Life.ru.