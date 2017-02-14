В Москве угнали уборочную машину за 6 миллионов

В Южном Тушино в Москве два злоумышленника угнали уборочную машину, стоимость которой составляет шесть миллионов рублей. Через несколько часов они явились в отделение полиции и признались в содеянном. Мужчины бросили машину недалеко от того места, откуда угнали ее.
Правонарушителями оказались уроженцы Пензенской области.Их отпустили под подписку о невыезде, передает Life.ru.
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