На МКАД сгорел почтовый грузовик

Подробности вручения "Грэмми" Скандал на ЧМ-2017 по биатлону Страсти вокруг президента Трампа Киркоров вновь станет отцом Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
партнеры
Вторник 14 февраля
Лента новостей
09:53
В работе московского метро в час пик произошел сбой
09:43
В Петербурге пьяные собутыльники с арбалетом ограбили бизнесмена
09:34
Горе в семье актера Тома Круза
09:26
В Москве неизвестный до смерти забил пенсионерку
09:20
Хорошавина этапировали на Сахалин
09:10
Новая боль Ольги Бузовой
08:59
В столичных аэропортах отменили более 20 рейсов
08:36
Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову
08:35
Япония заразилась истерией от Украины
22:03
Трамп проверяет все плотины США после катастрофы
21:51
Меркель тайком обиделась на Нетаньяху
21:46
Установлена личность погибшего соседа Орнеллы Мути
21:28
Премия за фото с убитым послом Карловым взбесила россиян
21:23
Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
21:10
Как алчный Киев надул с "Евровидением" весь мир
20:43
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы
20:28
Правила макияжа для соблазнения мужчин
20:20
Володин прокомментировал идею о законе о защите президента
20:19
Спасение москвички на путях в метро попало на видео
20:16
В Москве из окна дома Орнеллы Мути выпал человек
20:01
Самбурская подала заявку на "Евровидение"
19:53
Губерниев оправдался за скандал с чехами
19:18
Прямой эфир с места разрушения крупнейшей плотины в США
19:15
Кушанашвили озвучил причину разрыва Бони с миллионером
19:14
Знаменитости в интересном положении
19:13
Татьяна Тарасова: Я выбыла с дистанции навсегда
18:54
Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой
18:50
"ЕР" разберется с завышенными тарифами на общедомовые нужды
18:46
Как Суханкина воспитывает приемных детей
18:45
Фуркада выгнали из сборной
18:23
Над "Евровидением" на Украине нависла новая угроза
18:17
Скандальная Сысоева разделась на горнолыжном курорте
18:07
Как меньше платить за отопление
18:04
Что стало с читающим стих мальчиком из "Брата-2"
17:59
Жена Кэмерона восхитилась ногами Терезы Мэй
17:50
У ВТБ 24 проблемы с обслуживанием карт
17:34
Губерниев спровоцировал международный скандал
17:34
Госдума привлечет IT-специалистов к разработке законов
17:29
В Москве в торговом центре избили иранца
17:26
Шипулин заговорил о завершении карьеры
17:17
За что Анисина называет Джигурду отличным любовником
17:11
Значение имени Станислав
17:03
Бойню у границы Крыма организовал Джемилев
16:56
Порошенко поймали на поставках конфет "ИГ"
16:56
Как идеально выглядеть 14 февраля
16:44
Россиян хотят лишить недвижимости в Финляндии
16:38
Почему возвращаются ненавистные килограммы
16:37
Школьница в Москве расплатилась с цыганкой украшениями на 1 млн
16:28
Хиллари Клинтон и Стас Михайлов попали в черный список россиян
16:23
Юлия Высоцкая решает проблемы в семье
16:22
Бывшего учителя школы №57 объявили в розыск по делу о педофилии
16:10
Утопающий Порошенко пытается спасти Молдавию
16:02
Путин назначил главу спецназа Росгвардии
16:00
В Подмосковье вспыхнула электричка (видео)
15:55
В Москве неизвестный обстрелял мужчину у супермаркета
15:45
Никитин привлечет инвестиции в Новгородскую область
15:41
Рестлер поставил рекорд по забиванию гвоздей головой (видео)
15:39
Охлобыстин уходит на фронт
15:36
Во французских Альпах лыжников накрыло лавиной
15:28
Запад выделил снимок убийцы Карлова фотографическим "Оскаром"
15:28
Платье Кейт Миддлтон с красной дорожки назвали сельской тряпочкой
14:58
Меланья Трамп завладела морковкой Обамы
14:45
День святого Валентина в Москве под угрозой срыва
14:43
Пришедшая в себя Шульгина публично извинилась
14:35
Киев "спрятал" Гиви и Моторолу в Приднестровье
14:34
В Вашингтоне нашли способ натравить Трампа на Москву
14:23
За что Горбачев получил "Грэмми"
14:21
Разрушение крупнейшей плотины в США попало на видео
14:10
Пикантное фото Екатерины Гусевой произвело фурор
14:07
На кого поменяют Сноудена
14:05
Февральские каникулы: куда отправиться на 4 дня
13:56
Распутина набросилась на Кушанашвили с кулаками
13:56
Основные версии крушения вертолета на Алтае
13:51
Филипп Киркоров ударил популярного актера
13:43
Российские мужчины назвали главные качества женщины
13:36
Новые технологии придут на помощь депутатам
13:28
Песков назвал точное место встречи Путина и Трампа
13:24
Захар Прилепин пошел на Киев
13:21
Красногорский учитель попался на распространении порно в школе
13:15
Киев подготовил новую кляузу на Москву
13:06
Под Белгородом семью взяли в заложники
12:56
Мила Йовович: Мое сердце разбито
12:38
Бизнесмен обвинил Uber в крахе своего брака
12:25
Анфиса Резцова сравнила сборную России с борделем
12:23
Толкалина изменила внешность после разрыва с Кончаловским
12:19
Подробности свадьбы Карауловой
12:05
Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке
12:02
Россияне получат к празднику четыре выходных дня
11:53
К известному певцу возвращается память
11:50
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
11:50
Бузова побила Самбурскую
11:38
Беременную Бейонсе обругали за бесстыдство
11:36
Педофил километр преследовал школьницу в Москве
11:21
Звезда "Дома-2" похвасталась шикарным особняком
11:19
Ургант заплатил Леонидову за сына
11:14
Какому искусству в России объявили войну
11:13
ВСУ уничтожили базу на границе с Крымом
11:05
Российского бойца ММА застрелили из ружья
11:05
Входная дверь в метро упала на пассажирку в Москве
10:47
Российский певец получил "Грэмми"

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оправдался за скандал с чехами
Правила макияжа для соблазнения мужчин
Февральские каникулы: куда отправиться на 4 дня
VIP-охотник на архаров разбился в вертолете на Алтае
Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Авто

На МКАД сгорел почтовый грузовик

прочитано 754 раза

В ночь на 14 февраля движение в районе 58-го километра МКАД было заблокировано из-за горящего автомобиля, в котором находилось 15 тонн писем. Сотрудникам МЧС удалось потушить почтовый грузовик. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка восьми квадратных метров. Специалисты устанавливают причины возгорания, передает РЕН ТВ.

14 февраля 2017, 08:01

комментарии

Политика

Меркель тайком обиделась на Нетаньяху
Утопающий Порошенко пытается спасти Молдавию
В Вашингтоне нашли способ натравить Трампа на Москву
Киев "спрятал" Гиви и Моторолу в Приднестровье

Шоу-бизнес

Горе в семье актера Тома Круза
Новая боль Ольги Бузовой
Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана
Пугачева тайно проникла к Тарасовой

Проишествия

Разрушение крупнейшей плотины в США попало на видео
ВСУ уничтожили базу на границе с Крымом
Жуткие случаи нападения на фельдшеров скорой помощи
Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа

Lifestyle

Правила макияжа для соблазнения мужчин
Как алчный Киев надул с "Евровидением" весь мир
Хиллари Клинтон и Стас Михайлов попали в черный список россиян
Как идеально выглядеть 14 февраля
Происшествия

Жуткие преступления российских маньяков

Dni.Ru вспоминают самые резонансные преступления в современной истории страны
Шоу-бизнес

Толкалина изменила внешность после разрыва с Кончаловским

Актриса объявила о старте знакомства с инъекционной косметологией
Политика

Япония заразилась истерией от Украины

Как и Киев, Токио недоволен действиями Москвы на ее законной территории
Шоу-бизнес

Горе в семье актера Тома Круза

Трагедия произошла еще неделю назад, но известно об этом стало лишь сейчас

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери

Фоторепортажи

Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову
Знаменитости в интересном положении
Самые яркие моменты премии "Грэмми"
Бузова явилась с полуголым мужчиной

Спорт

Фуркада выгнали из сборной
Губерниев оправдался за скандал с чехами
Шипулин заговорил о завершении карьеры
Анфиса Резцова сравнила сборную России с борделем

Регионы

Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой
В Подмосковье вспыхнула электричка (видео)
В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
В Сергиевом Посаде затопило больницу (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru