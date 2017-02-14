На МКАД сгорел почтовый грузовик

В ночь на 14 февраля движение в районе 58-го километра МКАД было заблокировано из-за горящего автомобиля, в котором находилось 15 тонн писем. Сотрудникам МЧС удалось потушить почтовый грузовик. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка восьми квадратных метров. Специалисты устанавливают причины возгорания, передает РЕН ТВ.
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