В Азербайджане трое россиян погибли в ДТП

На территории Шекинского района Азербайджана произошла жуткая авария. В результате столкновения двух иномарок погибли четыре человека (трое – граждане России).

Ранения разной степени тяжести получили еще четыре человека. Они находятся в больнице. Обстоятельства трагедии устанавливаются, передает местное издание АПА.