В Азербайджане трое россиян погибли в ДТП

На территории Шекинского района Азербайджана произошла жуткая авария. В результате столкновения двух иномарок погибли четыре человека (трое – граждане России).
Ранения разной степени тяжести получили еще четыре человека. Они находятся в больнице. Обстоятельства трагедии устанавливаются, передает местное издание АПА.
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