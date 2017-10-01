В Москве женщину сбил трамвай

Днем 1 октября на юге Москвы случилась авария. Женщина попала под трамвай, когда перебегала пути на запрещающий сигнал светофора.
"В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. К настоящему моменту движение трамваев на данном участке восстановлено", – сообщили в пресс-службе "Мосгортранса". Пострадавшую доставили в больницу на вертолете, передает агентство городских новостей "Москва".
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