В Москве женщину сбил трамвай

Днем 1 октября на юге Москвы случилась авария. Женщина попала под трамвай, когда перебегала пути на запрещающий сигнал светофора.

"В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. К настоящему моменту движение трамваев на данном участке восстановлено", – сообщили в пресс-службе "Мосгортранса". Пострадавшую доставили в больницу на вертолете, передает агентство городских новостей "Москва".





