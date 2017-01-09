Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников
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Отдыхающие "весело" утопили Hummer под Москвой
Чрезвычайное происшествие случилось 8 января в Солнечногорском районе Московской области. Веселая компания отдыхающих в коттеджном поселке на берегу Рузского водохранилища каталась неподалеку от водоема на внедорожнике Hummer.
Внезапно экстремалы решили подрифтить по замерзшему водохранилищу. Ледовая поверхность не выдержала веса автомобиля и треснула. Любителям приключений удалось сразу выбраться из салона внедорожника, а сам Hummer затонул, пишет Life.ru.
Примечательно, что за помощью к спасателям горе-лихачи обратились лишь на следующий день. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС не сразу смогли поднять внедjрожник из воды на поверхность. Извлечь дорогостоящий автомобиль из водоема им удалось лишь после применения специальной техники.
Ранее сообщалось, что лихачи на автомобиле Hummer заехали на крыльцо МГУ. Как писали Dni.Ru, внедорожник буквально штурмовал ступени в здание, несмотря на то, что рядом находились люди.
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