Отдыхающие "весело" утопили Hummer под Москвой

Пенсии в России будут получать по-новому Названы лауреаты "Золотого глобуса" Дом-2 Новый год 2017
Авто

Гонщица Мара Багдасарян опубликовала интимные фото

Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников
Авто

Жителя Махачкалы спасли из горящей газели (видео)

Автомобиль попал в ДТП с вылетевшим на встречную полосу Porsche Сayenne
партнеры
Понедельник 9 января
Лента новостей
22:07
Консула России нашли мертвым в запертой квартире в Афинах
21:54
Жириновский приготовил подарок разведке США
21:40
Москвич выжил при падении с восьмого этажа
21:39
Аномальные морозы вновь ударят по России
21:30
Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана
21:19
Как дочь стюардессы стала принцессой
21:17
Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы
21:04
Ляшко боится лететь в гости к Трампу
21:01
Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах
20:55
Под видом жертвы наводнения таец напал на россиянку
20:44
В США подозреваемый в убийстве беременной застрелил женщину-полицейского
20:36
Рогозин раскрыл личность "главного русского хакера"
20:10
Водителей Москвы предупредили об опасной погоде
20:06
Обиженный француз напал на биатлониста из России
19:55
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
19:42
Hubble заснял нарушителя законов физики
19:32
Способы и правила святочных гаданий
19:27
Фоменко заговорил о браке с Голубкиной
19:19
Три этажа жилого дома горят на востоке Москвы
19:04
Немцы требуют приравнять походы к путанам к лечению
18:59
Жителя Поморья арестовали за убийство брата поленом в Новый год
18:54
Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу
18:48
Как россиян отучали от сигарет
18:40
Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
18:38
Тереза Мэй построит коммунизм в Британии
18:14
Актриса о конфликте с каналом СТС: Из нас делали идиотов и рабов!
18:06
Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой
17:57
Худший сценарий для московского рынка недвижимости
17:48
Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС
17:48
Неудачница Клинтон испугалась новых выборов
17:34
Россияне ополчились на Пугачеву
17:28
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков
17:19
Организаторы "Дакара" строят козни против России
17:15
Кто представит Путина на "коронации" Трампа
17:07
Посольство США в Москве перестало выдавать визы
16:51
Где в России быстрее всего дорожает жилье
16:49
"Газпром" объявил о крупной победе в Европе
16:49
Погода приготовила москвичам новую опасность
16:32
Опасные виды компьютерной зависимости у детей
16:21
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы
16:17
Военный корабль США обстрелял иранские катера
16:08
Новый аэропорт даст толчок развитию Саратова
16:03
Пьеху после аварии спасают от заражения крови
16:00
В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
15:59
Незваный гость поразил ведущих "Би-Би-Си"
15:56
На севере Москвы найдено тело женщины с ранами на руках
15:47
В России курильщиков заставят работать дольше
15:45
Муж Бородиной грустит у ног избитого Мирзаева
15:42
Boeing аварийно сел во Внуково
15:36
Ющенко рассказал об истинных победителях Майдана
15:32
Смертник на мусоровозе протаранил здание полиции в Египте
15:29
Драматические неожиданности репетиции "Оскара"
15:11
Расстрелянный Мирзаев сделал видеопризнание
15:11
Пригожин оценил шансы Панайотова на "Евровидении"
15:10
Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры
14:59
Российский боец нокаутировал соперника во время приветствия
14:45
Медведев утвердил новый порядок оплаты услуг ЖКХ
14:43
Елена Исинбаева показала неожиданное фото
14:39
"Пакет Яровой" накрыл Сати Казанову
14:34
Назначен новый глава следственного департамента МВД
14:26
Мнение: революционная Toyota Corolla
14:21
Замерзшей в Москве женщиной оказалась екатеринбурженка
14:16
AliExpress станет дешевле для россиян
14:12
Меньщиков об отправке отца-инвалида в дом престарелых
14:12
Правительство Украины в изгнании опоздало на пару лет
14:00
Трамп поднесет Путину Украину на блюде
13:44
Райкина срочно прооперировали после травмы
13:30
Следствие просит продлить арест Улюкаеву
13:21
В Москве у мультимиллионера украли коллекцию часов
13:20
Очевидцы сообщили о пожаре в "Москва-Сити"
13:16
Обама оскорбил и унизил Украину
13:10
Под Москвой замерзшая электричка заблокировала движение
13:07
Шнурову за мат платят миллионы
13:05
Рыжий "Иванушка" и Ходченкова отдыхают на Бали
12:40
Когда пенсионерам выплатят 5 тысяч рублей
12:31
Обнаженная Успенская в 62 года восхитила своим видом
12:22
Европа испугалась возросшего влияния Москвы
12:21
Запад вычислил предводительницу "русских хакеров"
12:21
В Москве известного художника нашли мертвым
12:15
Дональд Трамп публично разругался с Мэрил Стрип
12:11
Схватку дайвера с тупорылой акулой сняли на видео
12:10
Конкурент Psy выпустил новый клип (видео)
12:00
Волочкову без бюстгалтера приняли за трансвестита
11:44
В вузе Санкт-Петербурга нашли тело преподавателя
11:40
Брэд Питт произвел фурор на "Золотом глобусе"
11:32
Елена Ваенга лежит под капельницей
11:31
У россиянина украли баню в сочельник
11:21
Константин Эрнст потерпел неудачу
11:19
Рублю предсказали радужные перспективы
11:13
Панайотова отправляют на "Евровидение"
11:00
Госдума начала весеннюю сессию при минус 25
10:55
Лепс пристроил плохо поющую дочь к Меладзе
10:47
Москвичка стала жертвой аномальных морозов
10:41
Астрологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года
10:36
Джигурда назвал виновника своих несчастий
10:35
Москвичка зарезала собутыльника во время застолья
10:31
Известные актеры поцеловались на премии
10:25
В московских аэропортах отменили более 40 рейсов
09:56
Сын Леха Валенсы найден мертвым
09:54
Пение беременной Гагариной приняли за кривлянье (видео)

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Тарасов празднует развод с Бузовой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Авто

Отдыхающие "весело" утопили Hummer под Москвой

Фото: GLOBAL LOOK press/Danita Delimont Stock Photograph
Под Москвой праздничные "покатушки" на внедорожнике Hummer едва не стоили жизни любителям дрифта на льду. После того, как дорогостоящий автомобиль полностью ушел под воду, пришлось звать на помощь спасателей.
прочитано 2534 раза

Чрезвычайное происшествие случилось 8 января в Солнечногорском районе Московской области. Веселая компания отдыхающих в коттеджном поселке на берегу Рузского водохранилища каталась неподалеку от водоема на внедорожнике Hummer.

ПО ТЕМЕ

Дрифтующий внедорожник врезался в ограду МГУ

Как гонщики жгли шины у Кремля

В Саудовской Аравии дрифтеру отрубят голову

Внезапно экстремалы решили подрифтить по замерзшему водохранилищу. Ледовая поверхность не выдержала веса автомобиля и треснула. Любителям приключений удалось сразу выбраться из салона внедорожника, а сам Hummer затонул, пишет Life.ru. 

Примечательно, что за помощью к спасателям горе-лихачи обратились лишь на следующий день. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС не сразу смогли поднять внедjрожник из воды на поверхность. Извлечь дорогостоящий автомобиль из водоема им удалось лишь после применения специальной техники.

Ранее сообщалось, что лихачи на автомобиле Hummer заехали на крыльцо МГУ. Как писали Dni.Ru, внедорожник буквально штурмовал ступени в здание, несмотря на то, что рядом находились люди.


9 января 2017, 13:00

комментарии

Политика

Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу
Ляшко боится лететь в гости к Трампу
Тереза Мэй построит коммунизм в Британии
Неудачница Клинтон испугалась новых выборов

Шоу-бизнес

Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
Актриса о конфликте с каналом СТС: Из нас делали идиотов и рабов!
Пьеху после аварии спасают от заражения крови
Муж Бородиной грустит у ног избитого Мирзаева

Проишествия

Москвич выжил при падении с восьмого этажа
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
Схватку дайвера с тупорылой акулой сняли на видео

Lifestyle

Россияне ополчились на Пугачеву
Драматические неожиданности репетиции "Оскара"
Райкина срочно прооперировали после травмы
В Москве известного художника нашли мертвым
Шоу-бизнес

Волочкову без бюстгалтера приняли за трансвестита

Балерина на Мальдивах никого не стесняется
Шоу-бизнес

Пьеху после аварии спасают от заражения крови

Вместо отдыха в райском месте певец оказался в госпитале
Lifestyle

Россияне ополчились на Пугачеву

Программа новогоднего эфира-2018 может претерпеть кардинальные изменения
Общество

Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Отец девушки обеспокоен репутацией своей дочери

Гороскоп

Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой
Астрологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года
Прогноз здоровья по знакам зодиака на 2017 год
Бизнес-гороскоп на январь 2017 года

Фоторепортажи

Как дочь стюардессы стала принцессой
Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры
Лучшие наряды "Золотого глобуса"
Москвичи сели на велосипеды в аномальные морозы

Спорт

Обиженный француз напал на биатлониста из России
Организаторы "Дакара" строят козни против России
Расстрелянный Мирзаев сделал видеопризнание
Елена Исинбаева показала неожиданное фото

Регионы

У россиянина украли баню в сочельник
Подробности смертельного застолья в Красноярске
Самарский дворник-экстремал попал на видео
Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru