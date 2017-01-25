Фигуристка Медведева стала лидером Чемпионата Европы

Российская фигуристка Евгения Медведева по итогам короткой программы стала лидером Чемпионата Европы, который проходит в Чехии. Спортсменка показала результат в 78, 92 балла, передают "Аргументы и факты".

Второе место общего зачета также занимает россиянка: у фигуристки Анны Погорилой 74,39 балла. На третьей строчке – итальянка Каролина Костнер (72,40 балла.)