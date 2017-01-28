Фигуристка Медведева катком проехалась по соперницам на Евро

Российская фигуристка Евгения Медведева стала чемпионкой Европы, установив два мировых рекорда. Отрыв от ближайшей преследовательницы составил 18 баллов. Катанием россиянки восхитились даже соперницы.

Медведева, набрав 150,79 балла за произвольную программу и 229,71 балла в сумме, защитила титул, завоеванный годом ранее. Россиянка настолько уверенно чувствовала себя на льду, что сделала лишний прыжок. "Что касается дополнительного тройного тулупа, то мне просто хотелось сделать немножечко больше обычного. Получилось неожиданно, не правда ли?", – сказала 17-летняя фигуристка после проката.

По словам Медведевой, она могла бы показать лучший результат, но падение на тренировке заставило ее не рисковать. "Я довольна результатом, и сейчас я очень счастлива. Но можно было выступить и лучше, ведь нет предела совершенству. Можно было превзойти то, что было на чемпионате России", – рассказала спортсменка.

Серебряная медаль досталась еще одной представительнице России 18-летней Анне Погорилой. Россиянка Мария Сотскова стала четвертой. Занять весь пьедестал российским спортсменкам не позволила 29-летняя итальянка Каролина Костнер. Из-за дисквалификации она пропустила почти два года, а чемпионат Европы в Остраве стал для Костнер первым турниром после Игр в Сочи, передает ТАСС.

После завершения произвольной программы итальянка нашла в себе силы поздравить соперниц. Более того, Костнер восхитилась катанием Медведевой. "Евгения Медведева – выдающаяся фигуристка! Я восхищаюсь её отношением к работе и умением оставаться сосредоточенной. Это была настоящая битва", – сказала Каролина Костнер, занявшая третье место.

А олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова заявила, что Евгения Медведева – просто космос. Об этом фигуристка написала на своей странице в Тwitter.

Оценил итоги чемпионата Европы и знаменитый российский тренер Алексей Мишин, который работает с Костнер. "Я очень рад успехам наших девочек. Два лидера заняли два первых места, юная Сотскова тоже на подступах. Наша команда идет очень хорошо", – отметил Мишин.

Остался доволен прокатом Медведевой и знаменитый хореограф Илья Авербух. Именно он поставил россиянке обе программы. "На данный момент Медведева демонстрирует по-настоящему выдающееся выступление, и уже второй раз подряд после чемпионата России может себе позволить такое хулиганство в виде исполнения дополнительного каскада, зная, что он не будет засчитан", – цитирует Аверуха "Р-Спорт".

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в чешской Остраве. Соревнования фигуристов завершатся 29 января.