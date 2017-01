Фигуристка Медведева катком проехалась по соперницам на Евро

Медведева, набрав 150,79 балла за произвольную программу и 229,71 балла в сумме, защитила титул, завоеванный годом ранее. Россиянка настолько уверенно чувствовала себя на льду, что сделала лишний прыжок. "Что касается дополнительного тройного тулупа, то мне просто хотелось сделать немножечко больше обычного. Получилось неожиданно, не правда ли?", – сказала 17-летняя фигуристка после проката.

По словам Медведевой, она могла бы показать лучший результат, но падение на тренировке заставило ее не рисковать. "Я довольна результатом, и сейчас я очень счастлива. Но можно было выступить и лучше, ведь нет предела совершенству. Можно было превзойти то, что было на чемпионате России", – рассказала спортсменка.

Серебряная медаль досталась еще одной представительнице России 18-летней Анне Погорилой. Россиянка Мария Сотскова стала четвертой. Занять весь пьедестал российским спортсменкам не позволила 29-летняя итальянка Каролина Костнер. Из-за дисквалификации она пропустила почти два года, а чемпионат Европы в Остраве стал для Костнер первым турниром после Игр в Сочи, передает ТАСС.

После завершения произвольной программы итальянка нашла в себе силы поздравить соперниц. Более того, Костнер восхитилась катанием Медведевой. "Евгения Медведева – выдающаяся фигуристка! Я восхищаюсь её отношением к работе и умением оставаться сосредоточенной. Это была настоящая битва", – сказала Каролина Костнер, занявшая третье место.

А олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова заявила, что Евгения Медведева – просто космос. Об этом фигуристка написала на своей странице в Тwitter.

Девчонки!поздравляю! @JannyMedvedeva Женька,ты просто космос! @Pogorilaya1998 умничка! @msKOSTNER you're great!i'm glad to see you ❤️ pic.twitter.com/iVDkEtCnG5