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Мусорщик заблокировал автохама 40 баками
В китайской провинции Аньхой оставленный в неположенном месте Volkswagen загораживал пожарный выход. Кроме того, внедорожник мешал въезду специального транспорта на площадку для сбора мусора.
После того, как автомобиль никто не забрал в течение нескольких часов, пожилой мусорщик решил наказать нерадивого водителя, дав волю своей фантазии. Чтобы полностью заблокировать автомобиль нарушителя, мужчине потребовалась 40 мусорных баков.
Тем временем в Москве борьба с незаконной парковкой ведется более цивилизованными способами. В частности, в российской столице постоянно растет зона платной стоянки легкового автотранспорта.
Как писали Dni.Ru, глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что зона платной парковки в городе и дальше будет расширяться. По словам чиновника, эта мера позволит разгрузить улицы, навести порядок на дорогах и снизить число аварий.
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