Мусорщик заблокировал автохама 40 баками

Борьба с нарушителями порядка на улицах порой принимает неожиданные формы. Китаец наказал водителя неправильно припаркованного автомобиля, заблокировав его транспортное средство с помощью мусорных баков.

В китайской провинции Аньхой оставленный в неположенном месте Volkswagen загораживал пожарный выход. Кроме того, внедорожник мешал въезду специального транспорта на площадку для сбора мусора.

После того, как автомобиль никто не забрал в течение нескольких часов, пожилой мусорщик решил наказать нерадивого водителя, дав волю своей фантазии. Чтобы полностью заблокировать автомобиль нарушителя, мужчине потребовалась 40 мусорных баков.

Тем временем в Москве борьба с незаконной парковкой ведется более цивилизованными способами. В частности, в российской столице постоянно растет зона платной стоянки легкового автотранспорта.

Как писали Dni.Ru, глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что зона платной парковки в городе и дальше будет расширяться. По словам чиновника, эта мера позволит разгрузить улицы, навести порядок на дорогах и снизить число аварий.