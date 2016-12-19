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Девушка прокатила елку в кабриолете по морозу
Запись необычной транспортировки очевидцы сделали на проспекте Октября в Уфе. Видео опубликовал портал Life.ru. О причинах, подтолкнувших автоледи прокатиться по заснеженному городу в кабриолете, не сообщается.
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