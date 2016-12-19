Девушка прокатила елку в кабриолете по морозу

В Уфе очевидцы засняли на камеру необычный способ перевозки новогодней ели – для транспортировки девушка использовала Mersedes с открытым верхом. По данным синоптиков, температура воздуха в тот день составляла около 20 градусов мороза.

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