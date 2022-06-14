"Полная квартира газа": соседи выбросившей из окна детей россиянки раскрыли страшные подробности

Женщина выбросила из окна многоэтажки двоих детей, после чего и сама свела счеты с жизнью. В причинах этой жуткой истории уже разбираются специалисты. А тем временем страшными подробностями трагедии поделились соседи. Девушка по имени Анастасия слышала два хлопка от падения детей и крики самой обезумевшей матери. Затем уже прибежали люди, вызвали скорую, но было поздно.
Как сообщает Пятый канал, соседка предположила, что у женщины могли быть какие-то психические проблемы, вызванные послеродовой депрессией. К сожалению, никто не обратил внимания на ее состояние и не смог помочь. В целом же семья всегда выглядела вполне благополучной.
Другая соседка рассказала, что перед трагедией из квартиры доносился сильный запах газа, что было опасно для все окружающих.
"Мы в шоке оттого, что полная квартира газа была," – поведала жительница Челябинска.
Также, по словам соседки, из квартиры были слышны громкие крики.