"Вот сволочь!": избившего беззащитную кошку живодера растерзали толпой

В Тюмени общественное негодование вызвало видео, снятое в одном из подъездов жилых домов. Неизвестный мужчина зашел в лифт с кошкой, а после принялся безжалостно ее пинать. Избивал беззащитное животное изверг на протяжении минуты. А потом спокойно взял питомца в руки унес домой.
Как передает URA.ru, видеоролик попал в сеть и вызвал негодование у пользователей. Поступок мужчины так разгневал людей, что они, условно говоря, растерзали его толпой – в комментариях.
"Вот сволочь! Нужно наказать мужчину обязательно. Сегодня кот, завтра какой-нибудь ребенок". – написали под роликом возмущенные пользователи, назвав мужчину живодером.
Многие понадеялись, что изверг понесет наказание за избиение несчастного беззащитного животного.