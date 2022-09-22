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Кошкин дом и его последствия: как питомцы в квартире влияют на человека

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Кошкин дом и его последствия: как питомцы в квартире влияют на человека

Кошки в Древнем Египте веками сохраняли высокое положение и считались хранительницами очага. В современном мире эти милые животные по праву становятся членами семьи. Однако порой в доме их становится слишком много.
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Ученые выяснили, что при ласках с домашними любимцами у людей вырабатывается окситоцин — гормон любви. Одинокие люди, в частности пенсионерки, нередко поселяют в квартирах по две, три, пять кошек и не останавливаются на достигнутом.

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Зоопсихолог Лидия Лисичкина называет это явление "котозависимостью" и относит попавших под воздействие людей в отдельную категорию. По ее словам, разделяя жилплощадь с четвероногими пушистиками, человек пытается заполнить внутреннюю пустоту.

Так что, если ваша квартира превратилась не в семейное гнездышко, а в кошкин дом — стоит задуматься о своем психологическом состоянии. Возможно, вы тот самый кошатник, которому нужна социальная адаптация.

Между тем следует уделить внимание здоровью и комфорту четвероногих друзей. Если в квартире скопилось слишком много кошек, можно упустить из виду недомогание одной из них. Как передает "Радио 1", при ожирении животное лучше перевести с корма на натуральную пищу.

При большой любви к кошкам и невозможности разделить с ними квартиру можно пожертвовать корм, наполнитель, ветеринарные препараты и деньги в приюты. Возможно, таким образом вы сможете спасти хотя бы одну жизнь. Сейчас подобные благотворительные организации нуждаются в помощи. Например, недавно злоумышленник выкрал деньги у зоозащитницы, которые предназначались на уход и лечение животных. Подробнее об этом сообщил сайт VSE42.RU.

Фото: pixabay.com
Автор: 22 сентября 2022, 14:18 Источник: Газета.Ru • Требует проверки

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