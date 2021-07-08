Путин успокоил расплакавшегося от волнения мальчика

Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена".

Один из участников состязания разволновался, когда начал рассказывать про свой проект школы будущего. Мальчик признался, что ему не хватает родных, которые всегда поддерживали его. В этот момент у него на глазах выступили слезы.

Президент поспешил успокоить ребенка. Путин отметил, что проявленные эмоции говорят о добром отношении школьника к близким. "Ты не стесняйся этих слез. Не надо стесняться. Все хорошо!", – обратился лидер к мальчику.

Теплые слова президента успокоили ребенка, и он рассказал о своем проекте под названием "Школа аристократа". По его словам, цель заведения – воспитание духа у мальчиков и милосердия у девочек.