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Путин успокоил расплакавшегося от волнения мальчика

Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена".
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Один из участников состязания разволновался, когда начал рассказывать про свой проект школы будущего. Мальчик признался, что ему не хватает родных, которые всегда поддерживали его. В этот момент у него на глазах выступили слезы.

Президент поспешил успокоить ребенка. Путин отметил, что проявленные эмоции говорят о добром отношении школьника к близким. "Ты не стесняйся этих слез. Не надо стесняться. Все хорошо!", – обратился лидер к мальчику.

Теплые слова президента успокоили ребенка, и он рассказал о своем проекте под названием "Школа аристократа". По его словам, цель заведения – воспитание духа у мальчиков и милосердия у девочек.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 15:21 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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