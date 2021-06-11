Очередной конфуз: Байден заблудился на саммите G7

На кадрах, распространившихся в Сети, можно увидеть, как глава США заходит на веранду кафе, останавливается и смотрит по сторонам. Одна из присутствующих спрашивает у Джо Байдена, как проходит саммит.
"Очень хорошо", – отвечает политик и показывает ей большой палец. После этого к президенту подбегает женщина (вероятно, первая леди США Джилл Байден) и уводит его под смех посетителей заведения.
Некоторые пользователи обратили внимание на растерянный вид Джо Байдена. Они предположили, что президент искал жену и заблудился. "Какой стыд", "Цирк продолжается", – написали комментаторы.
Американский лидер не в первый раз попадает в конфузную ситуацию. Во время недавнего выступления на военной базе Джо Байден оскорбил британцев нецензурной оговоркой. Подробности – в этом материале.
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