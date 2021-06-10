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Общество
Байден оскорбил британцев нецензурной оговоркой

Байден оскорбил британцев нецензурной оговоркой

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию.
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Глава государства накануне выступил перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл в Великобритании. Говоря о сотрудничестве армий США и Соединенного Королевства, Джо Байден произнес RFA вместо RAF (последняя аббревиатура обозначает "Королевские военно-воздушные силы").

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На оплошность обратили внимание британские СМИ. По мнению журналистов, своей оговоркой Байден оскорбил военных. В зависимости от контекста RFA может переводиться как аббревиатура "Вспомогательного Королевского флота", либо обозначать нецензурное выражение.

Ранее "Дни.ру" написали еще об одной ошибке президента Соединенных Штатов. Во время выступления Байден случайно сказал ругательство вместо слова flags (флаги – Прим.ред.). Реакция общества была неоднозначной: одни посмеялись над политиком, другие стали беспокоиться о его состоянии.

Отметим, что сам Джо Байден с юмором относится к своим промахам. Так, в ходе недавней встречи с работниками завода Ford он пошутил, что был избран в сенат США 180 лет назад. Таким образом политик посмеялся над своей прошлогодней оговоркой. Подробности – здесь.

На следующей неделе Джо Байден встретится с главой России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в Женеве на вилле La Grange.

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Фото: Air Force / Us Air / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 18:24 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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