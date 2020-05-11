Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 мая 2020 года

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Коронавирус

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Коронавирус в мире, в России, новости. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тысяч, в мире – четыре миллиона. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 11 марта 2020 года – в материале "Дни.ру".
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Заболели – 4 065 249

Умерли – 279 301

Выздоровели – 1 390 522

По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных коронавируом в мире 11 мая превысило четыре миллиона человек, скончались почти 300 тысяч человек. За истекшие сутки выявлено 85 тысяч заболевших COVID-19.

С эпидемией коронавируса в Китае справились в начале апреля. До последнего момента в стране практически не отмечалось новых случаев заражения. Однако на днях власти выявили новый очаг инфекции: им стал город Шулунь в провинции Цзилинь. Коронавирусом там заразились 11 человек.

Коронавирус в России

Заболели – 209 688

Умерли – 1 915

Выздоровели – 34 306

В России коронавирус за последние сутки выявили у 11 012 человек, общее число зараженных превысило 200 тысяч. В воскресенье правительство опубликовало новые распоряжение по помощи малому и среднему бизнесу. На эти цели из бюджета выделено более 81 миллиарда рублей.

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, считают во Всемирной организации здравоохранения. Там предположили, что наша страна вышла на долгожданное плато эпидемии.

Президент Владимир Путин 11 мая вновь проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России. Вместе с главами профильных министерств и ведомств глава государства обсудит дальнейшие меры по борьбе с эпидемией.

Коронавирус в Москве

Заболели – 109 768

Умерли – 1068

Выздоровели – 10 259

За истекшие сутки в Москве подтвердили 5 551 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в столице составило 109 тысяч, более тысячи пациентов умерли. В Подмосковье за сутки выявили более 1,1 тысячи заболевших COVID-19.

Со вторника, 12 мая, для пассажиров метрополитена вновь будут открыты 48 вестибюлей, ранее прекративших работу из-за коронавируса. Вестибюли закрывали на тех станциях, где был самый низкий пассажиропоток в период режима всеобщей изоляции.

Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва109 768106810 259
Россия209 6881 91534 306
США1 347 94379 822181 686
Весь мир4 065 249
279 301
1 390 522

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 11 мая 2020, 02:05

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