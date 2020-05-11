Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 мая 2020 года

Коронавирус в мире
Заболели – 4 065 249
Умерли – 279 301
Выздоровели – 1 390 522
По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных коронавируом в мире 11 мая превысило четыре миллиона человек, скончались почти 300 тысяч человек. За истекшие сутки выявлено 85 тысяч заболевших COVID-19.
С эпидемией коронавируса в Китае справились в начале апреля. До последнего момента в стране практически не отмечалось новых случаев заражения. Однако на днях власти выявили новый очаг инфекции: им стал город Шулунь в провинции Цзилинь. Коронавирусом там заразились 11 человек.
Коронавирус в России
Заболели – 209 688
Умерли – 1 915
Выздоровели – 34 306
В России коронавирус за последние сутки выявили у 11 012 человек, общее число зараженных превысило 200 тысяч. В воскресенье правительство опубликовало новые распоряжение по помощи малому и среднему бизнесу. На эти цели из бюджета выделено более 81 миллиарда рублей.
Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, считают во Всемирной организации здравоохранения. Там предположили, что наша страна вышла на долгожданное плато эпидемии.
Президент Владимир Путин 11 мая вновь проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России. Вместе с главами профильных министерств и ведомств глава государства обсудит дальнейшие меры по борьбе с эпидемией.
Коронавирус в Москве
Заболели – 109 768
Умерли – 1068
Выздоровели – 10 259
За истекшие сутки в Москве подтвердили 5 551 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в столице составило 109 тысяч, более тысячи пациентов умерли. В Подмосковье за сутки выявили более 1,1 тысячи заболевших COVID-19.
Со вторника, 12 мая, для пассажиров метрополитена вновь будут открыты 48 вестибюлей, ранее прекративших работу из-за коронавируса. Вестибюли закрывали на тех станциях, где был самый низкий пассажиропоток в период режима всеобщей изоляции.
Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|109 768
|1068
|10 259
|Россия
|209 688
|1 915
|34 306
|США
|1 347 943
|79 822
|181 686
|Весь мир
|4 065 249
|279 301
|1 390 522
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