"Пошла ты, волосатая Эшли": обнаженная модель повергла подписчиков в шок

Все дело в том, что девушка решила продемонстрировать домашние бьюти-процедуры. На видео, выложенном в социальную сеть, она наносила на тело скраб и параллельно рассказывала, как сильно любит такие моменты заботы о себе. Казалось бы, все совсем безобидно, но, прикрытая исключительно полотенцем, Эшли подняла руку, и стали заметны волосы на ее подмышках.
Публикация набрала практически сто тысяч лайков, а подписчики разделились на восхищенных зрителей и тех, кому не понравились волосы модели. "Пожалуйста, побрей подмышки", "Для меня бритье подмышек входит в понятие хорошей гигиены", "Побрейся, страшная", – писали они.
Однако многие оценили стремление модели к естественности: "Ты такая красивая, естественная и уверенная в себе", "Счастлива видеть волосатые подмышки!", "Ты прелестна", "Продолжай блистать", – восхищались поклонники.
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