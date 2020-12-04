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"Пошла ты, волосатая Эшли": обнаженная модель повергла подписчиков в шок

Самая популярная плюс-сайз модель "Инстаграма" Эшли Грэм славится своими откровенными появлениями: то она показывает растяжки после беременности, то обнаженная снимается с ребенком, то выкладывает откровенные фотографии в белье. На этот раз недоброжелатели просто взорвались.
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Все дело в том, что девушка решила продемонстрировать домашние бьюти-процедуры. На видео, выложенном в социальную сеть, она наносила на тело скраб и параллельно рассказывала, как сильно любит такие моменты заботы о себе. Казалось бы, все совсем безобидно, но, прикрытая исключительно полотенцем, Эшли подняла руку, и стали заметны волосы на ее подмышках.

Публикация набрала практически сто тысяч лайков, а подписчики разделились на восхищенных зрителей и тех, кому не понравились волосы модели. "Пожалуйста, побрей подмышки", "Для меня бритье подмышек входит в понятие хорошей гигиены", "Побрейся, страшная", – писали они.

Однако многие оценили стремление модели к естественности: "Ты такая красивая, естественная и уверенная в себе", "Счастлива видеть волосатые подмышки!", "Ты прелестна", "Продолжай блистать", – восхищались поклонники.

Автор: 4 декабря 2020, 13:43 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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