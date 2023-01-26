Повторение истории: почему бои в Бахмуте схожи с битвой за Сталинград

Военная операция, проводимая силами ЧВК "Вагнер" в Бахмуте (бывшем Артемовске), уникальна. Она заключается в том, чтобы нанести максимальный урон живой силе врага, измотать и истощить подразделения противника. При этом российские бойцы создают видимую угрозу наступления на город, заставляя украинские власти бросать туда все новые и новые резервы и вынуждая их отказываться от ранее запланированных стратегических задач на других направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда создали вокруг Бахмута ореол некоего мужества и героизма, который якобы проявляют там украинские солдаты. Тем самым они сами для себя сформировали логическую информационную ловушку: теперь вывести войска из города невозможно, поскольку подобный шаг нанесет киевскому режиму колоссальный репутационный ущерб.

Однако сами солдаты называют ситуацию на этом участке фронта исключительно «Бахмутской мясорубкой». Ежедневные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) там достигают 600 и более человек. И никто из военнослужащих уже не видит смысла продолжать оборонять город, где ежедневно уничтожается по одному батальону ВСУ. В бой там пошли и иностранные наемники, прибывающие преимущественно из Европы, однако они также несут огромные потери.

Бои на стратегическом рубеже

Оценочно в «Бахмутской мясорубке» нашли свою смерть порядка 15 бригад ВСУ. В их число входят формирования, отнесенные к стратегическому резерву, изначально предназначенные для закрепления успеха наступления, планируемого на двух направлениях: Кременная — Сватово и Запорожье — Крым.

Постепенная переброска свежих подкреплений в Бахмут привела Киев к осознанию важного факта: проводить запланированное на других участках фронта наступление уже нечем. Но беда не приходит одна — подразделения «вагнеровцев» развивают инициативу и продолжают окружение города, занимая прилегающие территории и поселки. Так, только в январе ими были освобождены Соледар, Опытное, Соль, Краснополье, Клещеевка и другие населенные пункты.

Сегодня уже можно сказать, что Бахмут находится в оперативном охвате. Это еще не окружение, но последовательность событий говорит о неминуемости замыкания кольца вокруг города или же поспешного вывода оттуда украинских сил. Хотя принять такое решение команда Зеленского пока не может по политическим причинам.

Историческая параллель

В данном случае напрашивается несколько аналогий со Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Его оборона, а затем контрнаступление с окружением вражеской группировки, в сущности, стали началом стратегического перелома. Первый этап битвы за Сталинград проходил исключительно тяжело для Красной армии.

Стремление Адольфа Гитлера овладеть этим городом базировалось на возможности перекрыть Советскому Союзу пути снабжения между нефтеносными районами Кавказа с центром страны.

Соблазн был слишком велик, и вопреки мнению германского военного командования, настаивающего на массировании всех сил для взятия Кавказа, глава Третьего рейха принял решение атаковать Сталинград. Историки полагают, что эта инициатива во многом была обусловлена самим названием города, а Гитлер придавал большое значение разного рода символизму — слишком уж заманчиво было захватить населенный пункт, названный в честь Сталина. Это имело бы огромное идеологическое значение как для Германии, так и для ее сателлитов.

Переломная битва

23 августа 1942 года части немецкой армии после стремительной атаки смогли выйти к берегу Волги на северной окраине Сталинграда. Можно сказать, что с этой даты начались бои в городе. Их история известна: предприятия «Красный Октябрь» и «Баррикады», Тракторный завод, дом Павлова, железнодорожный вокзал, элеватор, Мамаев Курган.

Однако при этом сражения в городской черте лишили врага главного преимущества, которым он пользовался до последнего времени — мобильности и взаимодействия с авиацией. Немецкие войска завязли в городских боях, где стычки часто доходили до рукопашных схваток, что исключало поддержку с воздуха.

В Сталинграде враг встретил совершенно новую для себя тактику, которой не смог ничего противопоставить. Оборону здесь держали относительно небольшие силы Красной армии, тогда как для продолжения атак и продвижения к берегу Волги враг был вынужден задействовать все новые и новые подразделения.

Кроме немецких частей против Советского Союза здесь воевала и Европа: данный «интернационал» был представлен формированиями из Румынии, Италии, Венгрии и Хорватии. И все эти части до второй половины ноября пытались прорваться к Волге, в бессмысленных атаках ежедневно теряя огромное количество людей.

Тем временем в самом Сталинграде шло планомерное перемалывание войск Германии и ее союзников. Находящиеся на левом берегу реки советские артиллеристы, вооруженные примерно 15 тыс. орудий и минометов, непрерывно обстреливали противника. «Сталинградская мясорубка» — именно так происходящее описывали сами нацисты.

Параллельно с этим командование Красной армии вело подготовку к решительному наступлению, целью которого было окружение противника. С конца ноября последовала череда операций — «Уран», «Малый Сатурн» и «Кольцо», — в ходе которых войска СССР смогли сходящимися ударами взять в кольцо 300-тысячную группировку противника в районе Сталинграда и уничтожить ее к концу января 1943 года.

Можно сказать, что все произошедшее стало следствием заблуждения Гитлера, руководствовавшегося лишь личным желанием, а не прагматическими предложениями своего генштаба. Германия отвлеклась на выполнение оперативно необоснованной задачи по захвату Сталинграда, не смогла взять под контроль Кавказ, а в итоге понесла стратегическое поражение. И все эти события стали историческим переломом хода Великой Отечественной войны.

Сопоставление двух конфликтов

Конечно, масштабы Сталинградского сражения и битвы за Бахмут отличаются. Однако в этих грандиозных событиях можно увидеть много общего:

— превалирование идеологии противника над военной необходимостью;

— важность постоянного насыщения фронта свежим пополнением вместо войск, уничтожаемых

советской артиллерией и пехотой;

— пренебрежение выполнением целого ряда более важных задач стратегического характера,

обусловленное необходимостью отвлечения имеющихся ресурсов на покрытие потерь в «Сталинградской/Бахмутской мясорубке»;

— отказ от вывода войск из города при угрозе его полного окружения;

— деморализация всей Германии/Украины по завершении разгрома окруженной группировки.

Что интересно, после Сталинграда ряд европейских государств заявил о неготовности поддерживать Адольфа Гитлера в его войне на Востоке, отозвав с фронта свои войска. В дальнейшем этот «интернационал» на завершающей стадии конфликта направили против Германии и использовали в качестве штурмовой пехоты, сберегая жизни советских солдат.

Можно предположить, что и мы еще увидим подразделения, сформированные из бывших бойцов ВСУ, которые плечом к плечу с российскими солдатами будут завершать денацификацию Украины.

Автор: Алексей Суконкин