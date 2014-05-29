Экономический кризис

Международный валютный фонд предупредил о приближающемся крахе мировой экономической системы. Он окажется неизбежным, если не будут приняты меры по улучшению ситуации. Для этого, уверены эксперты, страны "Большой двадцатки" должны не просто объединиться, но и начать предпринимать решительные шаги. Еще в феврале, во время встречи министров финансов входящих в G20 стран, специалисты Международного валютного фонда предупреждали, что темпы мировой экономики замедляются, а странам необходимо объединиться, чтобы вся система не свалилась в глубокую рецессию.