Экономический кризис

Приближается лето, а это означает, что вместе с ним наступит и сезон отпусков
Регулятор раскрыл детали нового стрессового сценария развития экономики на 2016-2018 годы
Спад экономики спровоцировал обвал на рынке интим-услуг: спрос на путан резко сократился
Размер инвестиций Москвы в американскую экономику составил порядка 100 миллиардов долларов
В этом году на 8 Марта сильный пол предпочел порадовать дам более скромными и практичными покупками
В целях экономии гражданам страны стоит справлять нужду в душе, считают авторы социальной рекламы
Социологический опрос показал, что женщины готовы идти на жертвы, чтобы поддержать партнера в трудные времена
Страны "Большой двадцатки" должны объединиться, чтобы стимулировать экономический рост, уверены эксперты
Растущий доллар в нынешних условиях очень скоро может превратиться в "мыльный пузырь", считают эксперты
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