Экономический кризис

Как сэкономить на авиабилетах в кризис

Приближается лето, а это означает, что вместе с ним наступит и сезон отпусков. И хотя разные организации, включая Ростуризм, прогнозируют падение спроса на отдых вдали от дома почти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, наверняка найдутся те, кто захочет отдохнуть не только на приусадебном участке. Главным вопросом для граждан в этому году будет: "как же сэкономить на отдыхе?" С учетом того, что в большинстве случаев цена поездки во многом зависит от стоимости авиаперелета, Дни.