Назначена дата выхода в открытый космос первого туриста

Российская "Энергия" и американская Space Adventures Inc. заключили соглашение об экспедиции на МКС двух космонавтов на короткий срок, передает RT. По задумке вместе с профессионалом на орбиту доставят туриста. У него будет возможность совершить выход в открытый космос.
Полет запланирован на 2023 год. Это обещает быть первым в истории выходом любителя в открытый космос.
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