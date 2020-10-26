На солнечной стороне Луны нашли воду

При помощи телескопа SOFIA специалисты NASA обнаружили воду на солнечной стороны Луны, передает RT. Однако пока неизвестно, можно ли использовать ее в качестве ресурса.
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