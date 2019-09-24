Российских абонентов будут распознавать по фото и голосу

В России появилась система идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии и голосу, сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Известия". О разработке газете рассказал руководитель проектного офиса виртуального оператора "Ростелекома" Алексей Чернецов.
Механизм сможет работать на Единой биометрической системе. Она была разработана для удаленной идентификации клиентов банков, чтобы распознавать их по снимкам лица и голосу.
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