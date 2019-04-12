На МКС произошла утечка метана

На американском сегменте Международной космической станции из-за отказа экспериментального оборудования произошла утечка метана, передает НСН. Газ хранился на внешней поверхности МКС, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, космонавтам пришлось закрыть крышки иллюминаторов всех модулей станции чтобы избежать загрязнения.
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