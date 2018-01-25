Бытовая техника сможет сама заказывать продукты

Развитие умной бытовой техники выходит на новые рубежи. Уже скоро чайники и мультиварки начнут понимать русский язык и смогут заказывать продукты с доставкой на дом.

Российская компания "Технопоиск" – разработчик умной бытовой техники и дистрибьютор международного бренда REDMОND в России. Отечественная компания разрабатывает ПО для устройств из линейки REDMOND Smart Home – разноплановых бытовых приборов, управляемых через интернет или Bluetooth с помощью единого мобильного приложения Ready for Sky.

В конце 2017 года "Технопоиск" оказался в центре скандала. Одновременно с разгаром внутрикорпоративного конфликта было заведено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов. Компания, чьими усилиями Россия стала первым в мире рынком массовых продаж и выбилась в мировые лидеры по числу единиц умной бытовой техники на душу населения, работает на пределе своих ресурсов, но продолжает разработку и выпуск новых умных приборов.

Программное обеспечение для техники REDMOND разработано инженерами российской компании "Технопоиск", оно функционирует на платформе Ready for Sky. Линейка REDMOND Smart Home сегодня насчитывает более 50 устройств – от умных чайников и мультиварок до смарт-конвекторов и водонагревателей и даже датчиков безопасности.

Несмотря на сложности, "Технопоиск" не прекращает выпуск решений в сфере интернета вещей и умного дома – бытовых приборов, управляемых через мобильное приложение и способных взаимодействовать между собой в рамках единой системы. В 2017 году в России стартовал выпуск линейки обогревателей под брендом REDMOND с умным функционалом разработки "Технопоиск" на Ижевском заводе тепловой техники.

По словам совладельца компании и куратора направления инноваций Андрея Синявина, часть проектов пришлось перенести на 2019 год. Но большинство заявленных на 2018 год новинок увидит свет в срок. В частности, планируется пополнение линейки "Умный дом REDMOND" еще двадцатью устройствами, в том числе, и полностью произведенными в России.

Завершается смартизация основной кухонной линейки техники REDMOND Smart Home. Разнообразными устройствами для приготовления пищи можно управлять дистанционно через единое приложение Ready for Sky, находясь в любой точке мира. Уже сейчас в приложении есть сотни рецептов блюд, приготовление которых можно запустить нажатием одной кнопки. А скоро появится функция заказа продуктов под конкретный рецепт.

"Умные решения помогут поставщику продуктов питания любого формата удобно и легко выйти напрямую на конечного клиента. Производителям больше не нужно пробиваться на полку гипермаркетов, а гипермаркеты смогут делать потребителям более персонализированные предложения. Это изменит и торговлю, и сопутствующие сервисы, и всю систему потребления", – говорит Андрей Синявин.

В январе 2018 года стартовала разработка голосового помощника REDMOND SkyFriend: думающий по-русски девайс сможет управлять всей бытовой техникой на платформе Ready for Sky. По команде SkyFriend будет управлять техникой и задавать сценарии ее работы.

По мнению совладельца компании "Технопоиск", доступ к технологиям должны иметь миллионы людей. Интернет вещей не только облегчает бытовую жизнь человека, он создает прозрачную и удобную систему управления личными домохозяйствами, из которых складывают умные города и умные страны. Компания помогает создавать личные минисистемы домохозяйств и учит людей жить в них просто и комфортно. "Мы работаем для того, чтобы Россия сохранила свои лидерские позиции в таких перспективных сегментах информационных технологий, как интернет вещей и умный дом", – заключил Андрей Синявин.