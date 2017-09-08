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Hi-tech

Солнечная плазма достигла Земли и уничтожает ее поле

Фото: wikipedia.org
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) сообщила, что выброс массы плазмы от взрыва Солнца достиг Земли на 12 часов раньше прогнозируемого. Сейчас плазма "сжигает" линии поля планеты.
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"Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в 1,5 раза и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем планировалось", – сказано в сообщении ФИАН. Ученые считают, что удар по нашей планете оказался мощнее, чем предполагалось ранее.

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"Поле направлено противоположно земному и в настоящий момент "сжигает" линии поля Земли", – говорится в сообщении. Это может иметь самые непредстказуемые прослледствия как для нашей планеты, так и для нас, ее обитателей. Одно можно сказать точно: загорать сейчас точно не следует. 

Тем временем руководитель центра ИЗМИРАН Сергей Гайдаш сообщил, что в ночь с 9 на 10 сентября жители столицы смогут увидеть северное сияние. "6 сентября была приличная вспышка на Солнце, таких не было давно. В итоге в субботу, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим – до 50%, однако точное время предсказать нельзя", – сообщил учсеный.

По его словам, явление можно будет увидеть только в том случае, если оно произойдет не в дневное время и будет безоблачная погода. В прошлый раз жители и гости столицы любовались северным сиянием в октябре 2013 года. 

Напомним, 6 сентября произошла первая вспышка на Солнце, которую признали мощнейшей за последние 12 лет. Вторая вспышка зафиксирована 7 сентября, третья – 8 сентября. 

Автор: Алексей Минин8 сентября 2017, 17:33

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