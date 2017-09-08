Солнечная плазма достигла Земли и уничтожает ее поле
"Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в 1,5 раза и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем планировалось", – сказано в сообщении ФИАН. Ученые считают, что удар по нашей планете оказался мощнее, чем предполагалось ранее.
"Поле направлено противоположно земному и в настоящий момент "сжигает" линии поля Земли", – говорится в сообщении. Это может иметь самые непредстказуемые прослледствия как для нашей планеты, так и для нас, ее обитателей. Одно можно сказать точно: загорать сейчас точно не следует.
Тем временем руководитель центра ИЗМИРАН Сергей Гайдаш сообщил, что в ночь с 9 на 10 сентября жители столицы смогут увидеть северное сияние. "6 сентября была приличная вспышка на Солнце, таких не было давно. В итоге в субботу, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим – до 50%, однако точное время предсказать нельзя", – сообщил учсеный.
По его словам, явление можно будет увидеть только в том случае, если оно произойдет не в дневное время и будет безоблачная погода. В прошлый раз жители и гости столицы любовались северным сиянием в октябре 2013 года.
Напомним, 6 сентября произошла первая вспышка на Солнце, которую признали мощнейшей за последние 12 лет. Вторая вспышка зафиксирована 7 сентября, третья – 8 сентября.
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