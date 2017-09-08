На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки

На Солнце 7 сентября произошла вторая мощная вспышка. Аномалию зафиксировали сотрудники астрономии Солнца Физического института РАН.
Вспышку отнесли к классу активности Х. Она была замечена 7 сентября в 18:00 по московскому времени, передает Ura.ru. Как писали Dni.Ru, необычное поведение звезды может привести к катастрофам на Земле.
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