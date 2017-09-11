В московских пансионатах для пенсионеров появился бесплатный Wi-Fi

В московских пансионатах для пенсионеров и ветеранов появился бесплатный Wi-Fi. Более 20 точек доступа установлены в четырех учреждениях, отмечается на портале столичного градоначальника.
Вскоре Сеть появится во всех пансионатах Москвы. Планируется, что работы будут завершены к концу 2018 года, сообщает сайт "Аргументы и факты".
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