Facebook научит управлять компьютером силой мысли

Корпорация Facebook разрабатывает методы, которые позволят управлять компьютером силой мысли. Изучается возможность с помощью специальных датчиков следить за активностью речевых центров в мозге, передавая информацию компьютеру.

Сенсационное заявление на отраслевой конференции под названием F8, организованной Facebook в городе Сан-Хосе (штат Калифорния), сделала глава отдела Building 8 Регина Дуган. "Что, если вы могли бы записывать мысли напрямую? Это кажется нереальным, но такое, вероятно, будет возможно раньше, чем вы предполагаете", – цитирует ее ТАСС.

По словам Дуган, задача компании – создать систему, которая позволяла бы записывать силой мысли сто слов в минуту без вживления каких-либо элементов в человеческое тело. Она подчеркнула, что о расшифровке случайных мыслей речь не идет.

Специалист добавила, что Facebook разрабатывает технологии, позволяющие глухим людям воспринимать звуки. Переведенные в вибрацию, они буквально будут ощущаться кожей.

Отметим, что Регина Дуган возглавляла в компании Google отдел перспективных проектов. До этого она была директором управления исследовательских программ Пентагона.

О появлении в Facebook подразделения Building 8 рассказал в 2016 году руководитель корпорации Марк Цукерберг. Профильные СМИ сразу назвали его секретным отделом.

Чем там занимаются сотрудники, долгое время было неясно. Сообщалось лишь о разработках, касающихся виртуальной реальности, искусственного интеллекта и других передовых направлений.