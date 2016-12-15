Российских космонавтов превратят в киборгов

"Роскосмос" и Федеральное агентство научных организаций включили в перечень перспективных работ киборгизацию космонавтов. Это значит, что в будущем органы космических путешественников могут быть заменены на искусственные аналоги.

Специалисты отмечают множество факторов, препятствующих расселению людей в космосе. К ним, в частности, относится жесткая солнечная радиация. Преградой для дальних перелетов служит также отсутствие привычного человеку магнитного поля Земли и притяжения.

В теории все эти проблемы может решить некий суперкорабль, обеспечивающий экипажу абсолютную защиту и обладающий всем необходимым для нормальной жизни людей. Однако до его создания еще очень далеко – в настоящий момент все выходящие за земную атмосферу аппараты представляют собой компактные капсулы.

Как бы парадоксально это ни звучало, повышение возможностей человеческого тела идет куда более быстрыми темпами, чем улучшение конструкторских особенностей космических кораблей. И именно в этом направлении намерены двигаться российские ученые. Ожидается, что технологии нейропротезирования органов чувств и конечностей, характеристики которых превышают возможности биологических аналогов, будут освоены уже в 2035 году.

Фото опубликовано Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial) Дек 9 2016 в 9:07 PST

В свете таких планов намерение "Роскосмоса" и Федерального агентства научных организаций "усовершенствовать" тела космонавтов выглядит логичным. "Когда мы говорим о киборгизации, мы имеем в виду придание дополнительной защиты органам человека от радиации и иных воздействий космического пространства", – цитирует газета "Известия" директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.

Фото опубликовано Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial) Окт 30 2016 в 2:26 PDT

"Речь может идти о замене наиболее подверженных разрушению, в частности от радиации, органов искусственными", – добавил он. Эксперт отметил, что даже на специализированных научных форумах такие заявления пока вызывают недоверчивые улыбки, однако развитие технологий не стоит на месте. В данном случае главное – задать правильный вектор.

"В обозримой перспективе речь может идти о большей интеграции сознания человека в систему контроля и управления пилотируемым кораблем. Это в будущем должна быть единая система, и здесь основное направление развития может идти в русле разработки и совершенствования интерфейса мозг-компьютер. Такими разработками сейчас занимаются многие научные коллективы", – заключил Олег Орлов.

"Еще есть много нерешенных вопросов, прежде всего этических, но человечество придет к этому", – согласен его коллега, генеральный директор ЦНИИ Олег Горшков. "Надо разрабатывать нейророботизированные комплексы, обладающие искусственным интеллектом — нейросистемой, системой анализа, предвидения и так далее", – считает он.