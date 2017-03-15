За любовь к России Сигалу подарили золотой Samsung

Вместе с российским гражданством голливудский актер Стивен Сигал получил эксклюзивный подарок – золотой смартфон Samsung Galaxy S7 Edge Atlante Russia. Звезда боевиков тут же попросила вставить в новый телефон российскую сим-карту, чтобы всегда быть на связи со своими новыми соотечественниками.

Дизайн роскошного именного телефона был разработан российским брендом Caviar. Как рассказали в компании, внешний вид устройства представляет собой композицию из выгравированных традиционных узоров, распространенных в русском зодчестве и народном изобразительном искусстве.

Орнамент панели смартфона выполнен в объемной манере и покрыт золотом по новой технологии двойного нанесения Double Electroplated. Корпус телефона так же украшен объемный Гербом России, а также изображением ее карты и надписью "Россия".

Кроме того, на устройстве выгравирована подпись: "Especially for Steven Seagal". Цена такого эксклюзивного смартфона составляет 179 тысяч рублей. Смартфон был выпущен лимитированным тиражом и на данный момент осталось лишь 98 экземпляров.

"Российское гражданство – это большая честь и гордость для меня, здесь в России у меня много дел, и я всегда буду пользоваться этим телефоном, он будет моей связью с Россией, и когда я нахожусь здесь, и за границей", – заявил Сигал.

По словам актера, он предпочитает Samsung всем другим смартфонам и активно использует все опции и приложения на телефоне. "Да, сейчас у нас есть огромный выбор среди технологий и трудно сказать, по каким критериям мы выбираем то, что нам подходит, но для меня это – Samsung, он никогда меня не разочаровывал", – отметил он.

Сигал также изучил эскизы дизайна будущих Samsung Galaxy S8. Он стал первым, кто увидел их до официальной премьеры и одобрил концепты, которые пока держатся разработчиками в тайне.