За любовь к России Сигалу подарили золотой Samsung
Дизайн роскошного именного телефона был разработан российским брендом Caviar. Как рассказали в компании, внешний вид устройства представляет собой композицию из выгравированных традиционных узоров, распространенных в русском зодчестве и народном изобразительном искусстве.
Орнамент панели смартфона выполнен в объемной манере и покрыт золотом по новой технологии двойного нанесения Double Electroplated. Корпус телефона так же украшен объемный Гербом России, а также изображением ее карты и надписью "Россия".
Кроме того, на устройстве выгравирована подпись: "Especially for Steven Seagal". Цена такого эксклюзивного смартфона составляет 179 тысяч рублей. Смартфон был выпущен лимитированным тиражом и на данный момент осталось лишь 98 экземпляров.
"Российское гражданство – это большая честь и гордость для меня, здесь в России у меня много дел, и я всегда буду пользоваться этим телефоном, он будет моей связью с Россией, и когда я нахожусь здесь, и за границей", – заявил Сигал.
По словам актера, он предпочитает Samsung всем другим смартфонам и активно использует все опции и приложения на телефоне. "Да, сейчас у нас есть огромный выбор среди технологий и трудно сказать, по каким критериям мы выбираем то, что нам подходит, но для меня это – Samsung, он никогда меня не разочаровывал", – отметил он.
Сигал также изучил эскизы дизайна будущих Samsung Galaxy S8. Он стал первым, кто увидел их до официальной премьеры и одобрил концепты, которые пока держатся разработчиками в тайне.
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