Медведев отшутился от молодых ученых

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 февраля посетил технопарк и лекторий фонда "Сколково". Там он ознакомился с несколькими разработками компаний-резидентов.

Председатель правительства России осмотрел автоматизированный робот-погрузчик, созданный российской компанией, которая сотрудничает с Samsung и Volkswagen. Разработчики предоставляют софт для роботов, но металлические комплектующие пока вынуждены закупать за рубежом.

Также Медведеву показали аппарат по автоматическому разбору телефонных корпусов, предложив проверить его возможности на телефоне самого премьера. На слова молодых ученых он ответил с юмором. "Слава богу, я его не взял", – цитирует Медведева РИА Новости.

В ходе визита политику продемонстрировали ограничитель токов короткого замыкания, который в перспективе можно будет использовать на железных дорогах. Медведев с разработкой ознакомился и посоветовал вице-премьеру, председателю совета директоров РЖД Аркадию Дворковичу обратить на нее внимание.

Кроме того, Медведеву рассказали, что на территории "Сколково", помимо площадок для лекций, пространств для коворкинга, работает ресторан. "Доступный? Ресторан Мишлен вряд ли здесь нужен", – ответил на это глава правительства. Свои разработки Медведеву также продемонстрировали компании "Твинс", WGT, "Анизопринт", "Датадванс".