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Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"

Дмитрий Медведев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Официальный аккаунт в Twitter премьер-министра России Дмитрия Медведева ранее не выдавал никаких секретов бывшего главы государства. Дмитрий Анатольевич попросту не поставил лайка ни одному твиту за все время существования своего аккаунта.
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Вечером 15 января премьер-министр неожиданно поставил лайк изветсному видеоблогеру Руслану Усачеву. Подобный жест удивил не только подписчиков известного политика, но и самого Руслана.

Усачев не проигнорировал реакцию Медведева и даже поинтересовался, понравился ли Дмитрию Анатольевичу новый сезон. Правда, председатель правительства, как и ожидалось, не стал вступать в полемику с блогером.

"Я точно могу утверждать, что за моим твиттером следит правительство" – написал Руслан 16 января, оставив тему сериала в покое. И зря: скандал вокруг "утекшей" в сеть серии "Шерлока" продолжает взывать возмущение у общественности.

В начале этого года создателя культового телепроекта обратились к зрителям с просьбой не распространять в интернете финальную серию четвертого сезона "Шерлока". Конечно же, просьба была услышана не всеми. Серия "Последнее дело" была просмотрена огромным количеством телезрителей задолго до телевизионной премьеры, состоявшейся в ночь с 15 на 16 января.

Многие пользователи социальных сетей не на шутку озадачились вопросом: а сам Дмитрий Анатольевич посмотрел финальный эпизод любимого сериала "заранее" или же честно ждал официальной премьеры? Впрочем, ранее министр не распространялся в своих интервью о пристрастии к популярному сериалу. Возможно, что его лайк просто обозначил "поддержку" многочисленным фанатам британского телепроекта.

Автор: Андрей Петрунян16 января 2017, 12:12

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