Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"

Официальный аккаунт в Twitter премьер-министра России Дмитрия Медведева ранее не выдавал никаких секретов бывшего главы государства. Дмитрий Анатольевич попросту не поставил лайка ни одному твиту за все время существования своего аккаунта.

Вечером 15 января премьер-министр неожиданно поставил лайк изветсному видеоблогеру Руслану Усачеву. Подобный жест удивил не только подписчиков известного политика, но и самого Руслана.

На этом расходимся, шеклокоманы. Время спячки#НочьШерлока — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 15 января 2017 г.

Усачев не проигнорировал реакцию Медведева и даже поинтересовался, понравился ли Дмитрию Анатольевичу новый сезон. Правда, председатель правительства, как и ожидалось, не стал вступать в полемику с блогером.

Я тут немного прифигел от лайка @MedvedevRussia. Как вам финал Шерлока, Дмитрий Анатольевич? pic.twitter.com/wXMUm3bjhf — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 16 января 2017 г.

"Я точно могу утверждать, что за моим твиттером следит правительство" – написал Руслан 16 января, оставив тему сериала в покое. И зря: скандал вокруг "утекшей" в сеть серии "Шерлока" продолжает взывать возмущение у общественности.

В начале этого года создателя культового телепроекта обратились к зрителям с просьбой не распространять в интернете финальную серию четвертого сезона "Шерлока". Конечно же, просьба была услышана не всеми. Серия "Последнее дело" была просмотрена огромным количеством телезрителей задолго до телевизионной премьеры, состоявшейся в ночь с 15 на 16 января.

Многие пользователи социальных сетей не на шутку озадачились вопросом: а сам Дмитрий Анатольевич посмотрел финальный эпизод любимого сериала "заранее" или же честно ждал официальной премьеры? Впрочем, ранее министр не распространялся в своих интервью о пристрастии к популярному сериалу. Возможно, что его лайк просто обозначил "поддержку" многочисленным фанатам британского телепроекта.