Сборная Англии по футболу переиграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Англии вышла победителем в матче с Германией. Таким образом, британцы проходят в четвертьфинал Евро-2020.
Стоит отметить, что игра завершилась со счетом 2:0. Оба мяча попали в ворота соперников во время второго тайма. Теперь сборной Англии предстоит встретится с победителем противостояния Швеция — Украина.
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