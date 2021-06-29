Сборная Англии по футболу переиграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Англии вышла победителем в матче с Германией. Таким образом, британцы проходят в четвертьфинал Евро-2020.

Стоит отметить, что игра завершилась со счетом 2:0. Оба мяча попали в ворота соперников во время второго тайма. Теперь сборной Англии предстоит встретится с победителем противостояния Швеция — Украина.