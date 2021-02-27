Умер олимпийский чемпион Александр Клепиков

Российское спортивное сообщество потрясено трагическим известием. СМИ публикуют данные о том, что скончался олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков.
Известно, что спортсмен не дожил до своего 71-летия. Подробности случившегося на данный момент неизвестны. Стоит отметить, что Клепиков за свою деятельность был награжден орденом "Знак почета".
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