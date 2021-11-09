Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Ирина Слуцкая два раза становилась чемпионкой мира и дважды – призером Олимпиад. Но олимпийской чемпионкой она так и не стала. Поэтому на дополнительные деньги от государства она не рассчитывает. Об этом спортсменка рассказала во время очередного интервью.
В 2006 году Ирина Слуцкая ушла из большого спорта. Сейчас она успешная бизнес-вумен и мать. 42-летняя фигуристка уже шесть лет руководит спортивной школой и работает ведущей, чем и зарабатывает на жизнь.
В эфире ютуб-шоу "Антонимы" Ирина Слуцкая сделала неожиданное заявление о том, что в старости не будет получать прибавки к пенсии от государства, на которое трудилась много лет. Причина – отсутствие победы на Олимпиаде.
"Моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек. Это раньше — откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут", – рассказала фигуристка.
Напомним, 17 лет назад у заслуженного мастера спорта Ирины Слуцкой нашли сложное заболевание – васкулит. Если постоянно не поддерживать организм, могут начаться легочные кровотечения и почечная недостаточность. Фигуристке приписывали разные диагнозы, но она решила доверять только доказательной медицине. Сейчас Ирина Слуцкая уже несколько лет находится в ремиссии и постоянно проходит наблюдение у врачей.
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