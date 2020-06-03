Светлана Журова потеряла ребенка

Светлана Журова в студии программы "Судьба человека" рассказала о браке с теннисистом Артемом Черненко. У пары родились двое сыновей. Однако путь чемпионки к материнству был непростым.

Супруг был моложе конькобежки на семь лет. При этом когда молодые люди встретились, теннисист почти сразу захотел семью и детей. Спортсменка заявила, что бывший муж был очень вспыльчивым человеком – ему нужна была страсть в отношениях.

Светлана Журова по натуре более спокойна, поэтому не давала поводов для сцен. "Гром и молнии в итоге и разрушили нас", – считает звезда. Чемпионка очень хотела спокойствия и размеренности в браке. "Ну вот не умею я бить тарелки о голову", – шутит конькобежка в эфире шоу "Судьба человека".

Она сожалеет, что так и не смогла направить огонь мужа в нужное русло. В итоге добытчиком в семье стала она – не каждый мужчина смирится с таким положением дел. О разводе первой заговорила тоже спортсменка.

О том союзе Светлана Журова не жалеет, ведь в этом браке у нее появились двое сыновей – Ярослав и Иван. Правда, не все было гладко. Первую беременность чемпионка не смогла сохранить.

Звезда добавила, что как-то раз ей гадалка сказала, что нужно родить до тридцати лет, иначе потом не сможет. "Плод не прижился, и я вернулась к спорту... Через год все получилось, родился Ярослав", – призналась звезда в эфире шоу "Судьба человека".

Через шесть лет Светлана Журова снова стала мамой. Как отметила конькобежка, ее младший сын характером пошел в отца – такой же "огненный".