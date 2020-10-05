"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам

Жена тренера ФК "Зенит" Сергея Семака раскрыла секреты воспитания восьмерых детей. Анна поговорила с подписчиками о непростой доле многодетных родителей.



Жена наставника сине-бело-голубых призналась, что в их доме случаются конфликты. Анна обсудила тему в своем "Инстаграм". В их огромной семье восемь наследников. Конечно, воспитывать такое количество детей очень непросто.

Бывает, что дети не ладят, и случаются даже драки. Чтобы вынести беспристрастный вердикт, тренер футбольного клуба "Зенит" и его заботливая жена каждый раз проводят тщательное расследование. Чтобы точно понять, кто прав, а кто виноват, чета установила по всему дому камеры видеонаблюдения.

"Расцениваем физическую расправу как ЧП, это грубое нарушение правил нашей семьи. Проводим расследование (у нас везде камеры), делаем внушение", – написала Анна в своем "Инстаграм".

Оказывается, чаще всего конфликт начинает приемная дочь Татьяна. До девяти лет девочка "жила в волчьей стае" и привыкла к такому поведению. Конечно, перестроиться на нормальные семейные отношения сразу не получилось.

Напомним, у тренера "Зенита" и его супруги пять общих детей, сына от первого брака Сергея и дочь Анны от первого брака. Также в семье есть приемная дочь. Многодетные родители уже успели стать бабушкой и дедушкой.