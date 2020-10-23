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Спорт

"Лукашенко помолодевший": Артема Дзюбу высмеяли за смену имиджа

Артем Дзюба. Фото: Aleksandr Kulebyakin, Александр /Global Look Press/www.globallookpress.com
В инстаграм-профиле парикмахера Артема Дзюбы появился снимок с футболистом. На кадре знаменитость предстала в необычном виде.
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32-летний спортсмен сделал селфи с барбером. Видимо, он только что постриг парня, а заодно подравнял ему усы. Новый имидж озадачил фанатов футболиста, они посчитали, что он стал выглядеть старше.

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Некоторые и вовсе сравнили Артема Дзюбу с лидером Белоруссии, другим же капитан "Зенита" напомним Фредди Меркьюри. "Усики– пропуск в штрафную соперника– удар– Гол! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал парикмахер под снимком клиента.

"Это же Лукашенко помолодевший)", "Кумир Фредди Меркьюри. Буду не только играть как..., но и выглядеть", "На Кокорина похож!", "Это же Д’Артаньян", "Усики – пропуск к Чечесову в трусики, а оттуда в сборную", – пошутили в комментариях.

Также некоторые отметили, что Артем Дзюба слегка припозднился с усами. В 2018 году перед чемпионатом мира по футболу знаменитости и спортсмены запустили флешмоб "Усы надежды" в поддержку тренера сборной Станислава Черчесова.

Напомним, 20 октября "Зенит" не смог переломить соперников из бельгийского "Брюгге". Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу иностранцев. Артему Дзюбе не удалось забить ни одного мяча.

Автор: 23 октября 2020, 16:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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